L’Apple iPhone 15 Pro Max ha superato a pieni voti il test della fotocamera di DxOMark, piazzandosi al secondo posto assoluto con un punteggio di 154 e ben otto posizioni sopra il suo predecessore. Ciò tuttavia non gli ha permesso di conquistare la vetta ancora detenuta da Huawei P60 Pro.

DxOMark è rimasto colpito dalla luminosità e dal contrasto delle foto, dall’esposizione accurata, anche negli scatti notturni, e dalle eccellenti tonalità della pelle. L’iPhone 15 Pro Max è classificato al meglio per esposizione fotografica, colore e texture, nonché bokeh, ed è il miglior telefono per i video, secondo il rapporto di DxOMark.

Anche se le specifiche della fotocamera potrebbero non sembrare all’avanguardia sulla carta rispetto ad alcuni concorrenti, gli ingegneri di Apple sono riusciti a apportare miglioramenti dove conta. Il sensore di immagine Quad-Bayer, come nell’iPhone 14 Pro e Pro Max dell’anno scorso, migliora la qualità dell’immagine e consente lo zoom senza soluzione di continuità fino a 2x. Un teleobiettivo 5x dedicato consente una migliore qualità dell’immagine e fattori di zoom tele più lunghi e l’iPhone 15 Pro Max supera i suoi predecessori come smartphone per la registrazione video definitivo. Questi miglioramenti collettivamente lo rendono una scelta eccezionale per i fotografi e i videografi mobili.

I punti in cui il test di DxOMark ha mostrato carenze sono le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione, dove l’iPhone era più rumoroso di alcuni dei suoi concorrenti e nella gamma dinamica leggermente limitata nelle impegnative scene all’aperto.

Mentre le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione avrebbero potuto essere migliori in termini di rumore e dettaglio, i video in condizioni di scarsa illuminazione erano migliori rispetto alla maggior parte dei telefoni concorrenti. Durante le riprese in condizioni di scarsa illuminazione, l’Apple iPhone 15 Pro Max ha reso un’esposizione molto piacevole e accurata e ha prodotto colori bilanciati e naturali, insieme a buoni livelli di dettaglio. Anche la stabilizzazione video è stata efficace.