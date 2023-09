Mentre il caso antitrust del Dipartimento di Giustizia USA contro Google prosegue, continuiamo a saperne di più sull’accordo di ricerca di Apple con l’azienda e sui suoi colloqui con altre società. Bloomberg riferisce di “persone a conoscenza della questione”, secondo cui Microsoft ha avuto colloqui con Apple nel 2020 sulla vendita di Bing (molto prima del coinvolgimento di OpenAI), che avrebbe poi sostituito Google come motore di ricerca predefinito sulle piattaforme Apple.

Apple e Microsoft avevano un accordo in vigore dal 2013 al 2017, che prevedeva che Apple utilizzasse il motore di ricerca Bing di Microsoft per alimentare i risultati di ricerca di Siri e Spotlight. Verso la fine di questo accordo nel 2016, Microsoft ha avviato un piano per espandere il suo accordo con Apple per rendere Bing il motore di ricerca predefinito in Safari su iPhone, iPad e Mac.

Come ha testimoniato il vicepresidente dei servizi Apple, Eddy Cue, all’inizio della scorsa settimana, Apple era contemporaneamente in trattative con Google nello stesso periodo per rinnovare il loro accordo di lunga data. Attraverso questo accordo, Google paga ad Apple una riduzione delle entrate pubblicitarie ottenute dalle ricerche su iPhone, iPad e Mac.

Nel 2016, Apple ha infine rinnovato il suo accordo con Google e ampliato l’accordo per includere anche le ricerche eseguite tramite Siri e Spotlight. Ciò ha effettivamente distrutto l’intera partnership tra Apple e Microsoft.

Ma nel 2020 si è aperto un nuovo ciclo di colloqui tra Apple e Microsoft. Bloomberg riferisce che i dirigenti di Microsoft hanno incontrato il vicepresidente dei servizi Apple Eddy Cue per “discutere la possibilità di acquisire Bing”. Secondo quanto riferito, questi colloqui erano “esplorativi” e “non hanno mai raggiunto una fase avanzata”, afferma Bloomberg.

Le entrate generate dall’accordo con Google sono state un “motivo chiave” per cui le trattative di Apple per l’acquisizione di Bing non sono mai andate oltre quella fase. “L’azienda era preoccupata anche per la capacità di Bing di competere con Google in termini di qualità e capacità“, spiega il rapporto odierno.

