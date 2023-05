Samsung svilupperà chip Exynos per i visori AR/VR

Nonostante la collaborazione intrapresa con Qualcomm e Google sullo sviluppo di nuovi visori AR/VR, il ramo di Samsung che si occupa dello sviluppo dei chip Exynos (System LSI) sta sviluppando nuovi chip dedicati specificatamente ai visori AR/VR.

La divisione System LSI di Samsung è incaricata di sviluppare i chip Exynos del marchio. L’idea di fondo è quella di progettare nuovi chip o modificare quelli esistenti per i dispositivi XR. La società non ha ancora rivelato alcun dettaglio sui nuovi chip. Ma si prevede che saranno progettati per fornire prestazioni elevate e basso consumo energetico.

In un rapporto di KED Global, Samsung Electronics ha adottato misure per sviluppare SoC per visori di realtà estesa (XR) per sfidare Qualcomm Technologies e Apple. Il rapporto suggerisce anche che Samsung sta prendendo in considerazione lo sviluppo di nuove unità di elaborazione per i dispositivi XR o la modifica della linea Exynos esistente.

L’impatto sul mercato

Si prevede che l’ingresso di Samsung nel mercato dei chip XR avrà un impatto significativo sul mercato. Secondo Techgenyz, Samsung sta sviluppando chip XR per sfidare Apple nel crescente mercato dei visori AR/VR, puntando a un vantaggio competitivo. Con la reputazione di Samsung per la produzione di prodotti di alta qualità, si prevede che i nuovi chip saranno di alto livello e saranno ben accolti dai consumatori.

L’accordo di Samsung con Google e Qualcomm per i futuri visori di realtà mista, come riportato da MIXED Reality News, consolida ulteriormente i suoi piani per le soluzioni XR.

Sebbene Samsung non abbia ancora condiviso alcun dettaglio del prodotto o dichiarato una sequenza temporale, ciò aggiunge peso alle voci secondo cui l’azienda lancerà un dispositivo XR. Naturalmente, questo dispositivo arriverà per competere con il suo rivale di lunga data Apple, oltre che con Meta.

Apple ha un visore XR in lavorazione e ci aspettiamo che venga annunciato fra meno di una settimana alla WWDC 2023, anche se il lancio effettivo dovrebbe avvenire alla fine del 2023.

