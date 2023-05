WhatsApp, in test la condivisione dello schermo

L’ultimo aggiornamento di WhatsApp porta una pagina fuori dalle piattaforme di videochiamate incentrate sul lavoro come Zoom e Microsoft Teams: l’app di messaggistica sta implementando una funzione di condivisione dello schermo che registrerà e visualizzerà i contenuti del tuo schermo con chiunque si trovi dall’altra parte della videochiamata, riferisce WABetaInfo.

L’icona di un telefono con una freccia rivolta verso l’esterno rappresenta la funzione e si trova accanto a strumenti di vecchia data come il cambio di videocamera, la disattivazione dell’audio e la disattivazione dei video che appaiono nella parte inferiore delle chiamate di WhatsApp.

Dopo aver fatto clic sul nuovo pulsante, viene visualizzato un messaggio che ti chiede se desideri “Avviare la registrazione o la trasmissione con WhatsApp?” insieme a una dichiarazione di non responsabilità che l’azienda avrà accesso a qualsiasi password, foto o dettagli di pagamento visualizzati. Se sei d’accordo, non resta che fare clic su “Inizia ora”. Puoi quindi interrompere la condivisione dello schermo in qualsiasi momento durante la chiamata.

La condivisione dello schermo su WhatsApp è disponibile solo per alcuni beta tester Android in questo momento, ma dovrebbe essere estesa a più utenti nelle prossime settimane. Tuttavia, potrebbe non funzionare su vecchi modelli Android, nelle chiamate di gruppo più grandi o con persone che non hanno scaricato l’ultima versione di WhatsApp.

Gli sviluppatori di WhatsApp hanno accelerato il passo di recente rilasciando tante nuove funzione per l’app. Chat Lock ad esempio mira a rendere le conversazioni più private bloccandole dietro un ulteriore autenticazione biometrica oppure la modifica dei messaggi già inviati.

