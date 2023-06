Apple Music Classical disponibile ufficialmente su Android

Dopo averla lanciata per iOS a metà marzo 2023, Apple Music Classical è stata lanciata ufficialmente anche su Android tramite il Google Play Store, portando per la prima volta l’app orchestrale dedicata dell’azienda su una piattaforma non Apple.

L’app di musica classica di Apple è separata dall’app Apple Music principale, con molte somiglianze ma anche navigazione distintiva, gestione degli artisti e dei metadati per una facile ricerca.

Stranamente l’arrivo di Apple Music Classical su Android significa che l’azienda l’ha lanciato su una piattaforma rivale prima di arricchire il proprio ecosistema hardware, poiché manca ancora un’app per iPad o Mac. Sebbene i fedeli di Apple siano abituati all’azienda che premia la loro fedeltà all’hardware, è una mossa comprensibile dato che i telefoni sono fonti di streaming più comuni rispetto a computer o tablet. Di conseguenza, Apple può probabilmente attirare più abbonati uscendo dal suo giardino recintato prima (presumibilmente) di espandere la disponibilità per i suoi dispositivi interni rimanenti.

Ad ogni modo, l’app è il frutto dell’acquisizione da parte di Apple nel 2021 di Primephonic, un servizio di streaming classico con sede nei Paesi Bassi noto per le sue capacità di ricerca superiori. Apple ha interrotto il servizio subito dopo averlo acquistato.

“Apple Music Classical rende facile e veloce trovare qualsiasi registrazione nel più grande catalogo di musica classica del mondo con una ricerca completamente ottimizzata, e gli ascoltatori possono godere della massima qualità audio disponibile e sperimentare molti classici preferiti in un modo completamente nuovo con un audio spaziale coinvolgente”, ha scritto Apple in un comunicato stampa.

Dal punto di vista tecnico, Apple Music Classical trasmette in streaming fino a 192 kHz/24 bit loseless con la presenza di “migliaia” di registrazioni audio spaziali.

Oltre a una vasta raccolta e audio di alta qualità, un’altra cosa grandiosa del nuovo servizio è che non richiede un abbonamento extra. O più specificamente, Apple Music Classical è un’app autonoma, ma l’accesso si ottiene tramite un abbonamento all’app Apple Music standard e non necessita di un proprio abbonamento separato o costi extra.