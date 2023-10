Forse non tutti sanno che, a differenza dei principali servizi di messaggistica che offrono la crittografia nelle chat singole e in quelle di gruppo, Gmail non permette di default di inviare email crittografate e confidenziali. Fortunatamente c’è una soluzione e in questa guida vi mostreremo come fare.

Hai due opzioni per garantire un’esperienza Gmail privata. Google offre una modalità riservata che impedisce che le email vengano modificate in alcun modo e funziona bene con gli account Gmail personali. Il secondo è per gli utenti con un account Google Workspace a pagamento. Puoi attivare S/MIME su qualsiasi telefono Android, app iOS o app desktop Gmail per inviare e-mail crittografate.

Questa guida spiega come iniziare e sfruttare al meglio la tua esperienza privata su Gmail, incluso come attivare la modalità riservata e inviare e-mail crittografate.

Perché utilizzare S/MIME?

S/MIME o Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions garantisce che l’intero contenuto dell’e-mail non vada perso durante il trasporto, assicurandosi che solo il mittente e il destinatario possano visualizzare l’intero contenuto dell’e-mail. Impedisce a hacker, software di phishing e altri software dannosi di avere occhi su qualsiasi cosa contenuta nel messaggio crittografato.

Come inviare una email con la modalità riservata su Gmail

Potresti essere un utente generico di Gmail e disporre solo di un account personale per inviare o ricevere email. Tuttavia, questo non ti garantisce l’accesso alla crittografia delle email senza un account Google Workspace a pagamento. Pertanto, potrebbe esserti richiesto di utilizzare la modalità riservata per migliorare la privacy tra te e il destinatario dell’e-mail. Di seguito, descriviamo i passaggi per attivare la funzione riservata su Gmail.

Apri un browser web e accedi a Gmail.

Dalla sezione a sinistra, fare clic su Scrivi.

Nella parte inferiore della bozza del messaggio, fai clic sul lucchetto (con l’icona dell’orologio) per attivare la modalità riservata.

Nella finestra della modalità riservata, seleziona la data di scadenza e un passcode. La scelta di Nessun passcode SMS consente ai destinatari su Gmail di ricevere il messaggio senza utilizzare una password. Se il destinatario non è su Gmail, verrà inviato un passcode. Altrimenti, selezionando il passcode SMS è necessario inserire il numero di telefono del destinatario per aprire l’e-mail.

Dopo aver selezionato l’opzione di crittografia preferita, fai clic su Salva.

Fare clic su Invia per inviare l’e-mail.

Se cambi idea sull’invio di quell’e-mail o la invii accidentalmente a un altro destinatario, puoi aprirla e fare clic su Rimuovi accesso.