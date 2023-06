Spotify Desktop si rifà il look giusto in tempo per il servizio HiFi

Spotify ha davvero lasciato andare la sua app desktop negli ultimi anni, gettando la maggior parte delle sue risorse sulle app mobili e su alcuni podcaster che odiano i vaccini. Tuttavia, il lato desktop delle cose ha appena ricevuto un’importante revisione in quello che la società definisce “uno dei più grandi rinnovamenti finora” per portare l’app standalone e la Web App al passo con i più popolari cugini per smartphone.

Dopotutto, Spotify era originariamente un’esperienza basata su browser ancor prima che arrivasse sugli smartphone.

L’area del contenuto principale rimane invariata, con lo stesso accesso alla navigazione e brani e podcast consigliati, ma il lato sinistro della finestra ora presenta la funzione “La tua libreria” lanciata di recente, che la società ha iniziato a testare alcuni mesi fa. Questo ti dà accesso immediato alla musica salvata e alle raccolte di podcast, aiutandoti a risparmiare tempo quando passi da una playlist all’altra. Ora puoi comprimere la libreria per una visualizzazione compatta, il che è sempre utile.

C’è anche una nuova vista “In Riproduzione sul lato destro dello schermo che mostra il contenuto che stai ascoltando, completo di informazioni biografiche sull’artista. Inoltre, questo campo ti dà accesso all’acquisto di merchandising direttamente dall’artista e alle prossime date del tour.

Alcuni podcast inoltre popoleranno automaticamente una trascrizione tramite questo campo mentre ascolti. Il feed “Attività degli amici” è stato spostato per fare spazio alle novità, ma puoi spostarlo indietro. Cerca l’icona “amici” accanto alla tua immagine del profilo nell’angolo in alto a destra dell’area del contenuto principale e trascina e rilascia per riportare il feed al suo antico splendore.

Puoi anche rimuovere completamente entrambe le finestre “Attività degli amici” e “In riproduzione” per un aspetto semplificato.

Spotify è pronta a lanciare un piano HiFi

Le voci su un abbonamento HiFi di Spotify circolano almeno dal 2017 e la società ha persino annunciato l’intenzione di lanciare tale funzionalità nel 2021, solo per fare marcia indietro l’anno successivo. Ora, la società potrebbe finalmente essere pronta a lanciare un piano ad alta fedeltà (soprannominato internamente “Supremium”) che sarebbe il suo livello più costoso.

L’obiettivo sarebbe quello di aumentare le entrate e rispondere alle richieste degli investitori di aumentare i prezzi. Secondo quanto riferito, Spotify ha ritardato l’implementazione del piano nel 2021 poiché due dei suoi principali rivali, Apple Music e Amazon Music, hanno iniziato a includere la funzionalità gratuitamente nei loro piani standard.

Inoltre, Spotify può migliorare la sua normale offerta Premium con un accesso ampliato agli audiolibri, attraverso un certo numero di ore gratuite al mese o un numero specifico di libri (con un’opzione per acquistarne altri).

Gli audiolibri sono attualmente disponibili su Spotify solo tramite acquisti individuali (e solo su Android, visto che Spotify è in disputa con Apple per le commissioni).

Non si sa ancora se l’audio sarà loseless fino a 24 bit e 192 kHz, come su Apple Music e Amazon Music. L’audio lossless generalmente non funziona su altoparlanti o cuffie Bluetooth (inclusi AirPods e AirPods Max di Apple) a causa dell’elevata larghezza di banda, quindi gli utenti necessitano di una configurazione cablata o WiFi.

Nemmeno il prezzo è stato svelato ad oggi ma immaginiamo che sarà una proposta dal costo più elevato rispetto all’abbonamento Premium disponibile attualmente.