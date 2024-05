Huawei Watch 4 Pro Space Edition ha fatto il suo debutto globale nei giorni scorsi con un display sferico in zaffiro e una scocca superiore in lega di titanio di grado aerospaziale e una inferiore in ceramica. Dopo aver testato lo smartwatch per i passati 10 giorni, ecco la mia recensione approfondita su quello che potrebbe benissimo essere uno dei migliori modelli da usare con uno smartphone Android.

L’azienda ha realizzato il dispositivo utilizzando cornici in ceramica nanocristallina combinate con elementi di terre rare per formare un prodotto affascinante per gli utenti. Inoltre, la corona ispirata a Laval offre un’esperienza più cosmica ogni volta che la ruoti.

Huawei è rimasta fedele alla tradizione per questa iterazione dell’orologio, con un grande quadrante circolare che ricorda un classico orologio. Ha la stessa corona rotante 3D e il relativo pulsante sul lato destro per i controlli e la navigazione.

Caratteristiche tecniche

Huawei Watch 4 Pro, lanciato per la prima volta a livello globale nel maggio 2023, è ora disponibile in una nuovissima Space Edition con titanio di grado aerospaziale, vetro zaffiro sferico e lunetta in ceramica nanocristallina. Questa combinazione rende lo smartwatch più resistente ai graffi all’interno della scala di durezza Mohs.

Le dimensioni rimagono di 49,1 mm × 49,1 mm × 12,9 mm mentre il peso è di soli 68 grammi (senza cinturino).

I materiali di prima qualità non solo offrono un aspetto impareggiabile al polso, ma anche robustezza. È un omaggio all’estetica spaziale, esemplificata dal quadrante dell’orologio ispirata al Laval, l’ugello dei motori spaziali.

La cassa in lega di titanio di grado aerospaziale da 48 mm (unica misura) si abbina perfettamente al display touchscreen AMOLED LTPO da 1,5 pollici di Huawei, uno dei cavalli di battaglia del dispositivo. È grande, nitido (466 x 466 pixel e 310 PPI), i colori risaltano davvero e puoi mantenere lo schermo sempre attivo grazie al refresh rate che scende fino a 1 Hz (un aggiornamento al secondo).

Huawei include un singolo pulsante fisico che funziona anche da elettrodo per la funzione ECG, mentre la corona rotante aggiunge ulteriormente un tocco di raffinatezza all’interazione con il software di bordo.

La piattaforma di monitoraggio della salute TrueSeen comprende i migliori sensori che è possibile trovare all’interno di uno smartwatch, fra cui accelerometro, giroscopio, geomagnetico, frequenza cardiaca ottica, luce ambientale, pressione atmosferica, temperatura corporea, ECG e profondimetro.

Se vuoi andare a nuotare con Watch 4 Pro Space Edition, puoi farlo poiché ha una classificazione di impermeabilità di 5 ATM che lo rende sicuro per essere immerso in acqua fino a 50 metri. Oltre a ciò, si unisce al Watch Ultimate di Huawei essendo adatto per immersioni fino a 30 metri di profondità (certificazione EN13319).



Sul fronte dell’autonomia, sono riuscito mediamente a fare 3 giorni prima di avere il “panico da ricarica” vedendo la percentuale residua scendere intorno al 20%. Huawei ne dichiara 4 giorni e mezzo ma chiaramente molto dipende da quali sensori sono attivi 24/7 e quante volte si utilizza il GPS.

Cosa rende unico il modello Space Edition

Al di là della piattaforma di monitoraggio della salute aggiornata alla versione TrueSeen 5.5, a rende speciale questo modello rispetto a Huawei Watch 4 Pro uscito l’anno scorso è il suo design fortemente ispirato alle paratie dei motori a reazione presenti nei razzi spaziali.

Non a caso, il quadrante dello smartwatch è animato per mostrare l’ugello Laval del motore in azione.

Oltre a ciò, trovano spazio dei materiali di assoluta qualità, come il titanio DLC di grado aerospaziale per la cassa, la protezione del display in vetro di zaffiro sferico, un materiale che lo rende resistente all’usura e ai graffi e la la lunetta in ceramica nanocristallina rossa e nera, ottenuta attraverso un processo di co-calcinazione.

Anche il cinturino è realizzato in titanio, con le maglie singolarmente rimovibili per aggiustarne la lunghezza in base alla circonferenza del proprio polso (in confezione sono presenti degli maglie extra per chi ha polsi molto grandi).

Funzioni di monitoraggio della salute

Huawei TruSeen è la piattaforma di monitoraggio dei dati sanitari proprietaria sviluppata dall’azienda. Questo nuovo Huawei Watch 4 Space Edition fa debuttare la versione TruSeen 5.5+ (migliorato da TruSeen 5.0 sull’originale Watch 4 Pro) offrendo un monitoraggio dei segni fisici ad alta precisione e funzioni accurate per lo screening della salute.

A detta dell’azienda, la precisione delle letture dell’ossigeno nel sangue è migliorata del 15%, supportando ora il rilevamento 24 ore su 24. La misurazione dell’ossigeno nel sangue offre informazioni chiare, mostrando sia i livelli di saturazione attuali che i dati storici, garantendo il monitoraggio continuo dei livelli di ossigeno nel sangue.

In generale, Huawei indica che TruSeen 5.5+ migliora la precisione del monitoraggio della frequenza cardiaca, del rilevamento della temperatura cutanea, dell’analisi dell’ECG, del rilevamento del rischio di aritmia e del rischio di apnea notturna, fornendo una protezione completa della salute.

Al di là di quanto dice l’azienda, ho trovato che il monitoraggio della frequenza cardiaca, sia a riposo che durante le attività fisiche, è molto preciso e risponde bene alle variazioni tipiche di corsa e ciclismo. L’ho messo a confronto con una misurazione fatta con una fascia cardio Polar H9 durante un’uscita in bici e, seppur qualche lettura errata (si vede all’inizio che scende drasticamente), le differenze nella lettura sono state minime, qualcosa che non mi sarei aspettato da una soluzione ottica rispetto a una soluzione elettrica come la fascia.

C’è anche un sensore ECG per effettuare misurazioni sul posto quando si posiziona il dito sugli elettrodi integrati nel pulsante fisico piatto. Può anche rilevare quando la frequenza cardiaca è anormalmente alta o bassa e ora c’è la capacità di misurare la rigidità arteriosa correlata alla pressione alta o all’ipertensione.

Una nuova aggiunta è anche il controllo respiratorio che utilizza sensori uditivi per ascoltare la tua tosse mentre ti trovi in uno spazio tranquillo per valutare che i tuoi polmoni funzionino perfettamente.

Non so fino a che punto questa funzione restituisca dati corretti al 100% ma, come per l’ECG, è bene mettere in conto un certo margine d’errore.

Lo smartwatch poi monitora le interruzioni della respirazione durante il sonno, un sintomo chiave dell’apnea notturna. L’apnea notturna può portare a seri problemi di salute e la diagnosi precoce è fondamentale – e la maggior parte dei soggetti colpiti non è a conoscenza della condizione.

Huawei Watch 4 Pro Space Edition traccia della respirazione durante il sonno e valuta i livelli di disturbo come Basso, Moderato o Alto. Questo può essere un prezioso avvertimento per chi soffre di apnea notturna e l’ecosistema Huawei Health fornisce suggerimenti per il miglioramento in base ai risultati dello screening.

Monitoraggio delle attività fisiche

Esattamente come il cardiofrequenzimetro è molto preciso, la stessa cosa posso dire del chip GPS che riesce a monitorare con precisione la posizione e quindi gli allenamenti all’aperto.

Ho testato Huawei Watch Pro 4 Spasce Edition in un paio delle mie uscite in bici e, quando messo a confronto con un ciclocomputer con funzione GPS come il Bryton 420, la precisione della traccia è stata molto buona e senza grosse variazioni in termini di distanza, velocità e altimetria.

Sono disponibili oltre 100 modalità di allenamento, comprese le modalità di immersione del più costoso Watch Ultimate, e include anche la modalità di navigazione con percorso di ritorno che Huawei ha recentemente aggiunto a orologi come GT Runner per migliorarne l’utilità all’aperto. Sono state introdotte poi metriche di corsa più recenti come Running Ability, VO2 Max e tempi di recupero consigliati per coloro che desiderano un maggiore successo delle statistiche.

Seppur Huawei abbia dotato questo nuovo smartwatch del meglio della tecnologia di monitoraggio delle attività fisiche, devo dire che l’utilizzo di materiali pregiati e il peso relativamente più elevato rispetto a modelli specializzati non è il massimo per l’uso durante le attività fisiche.

HarmonyOS e compatibilità con Android e iOS

Come tutti gli ultimi smartwatch Huawei, anche il Watch 4 Pro Space Edition funziona con HarmonyOS e al momento di questa recensione siamo alla versione 4.2. È compatibile sia con Android che con iOS, ma l’abbinamento con un iPhone non ti offrirà un’esperienza completa. Non puoi accedere a funzionalità come Huawei Music o il supporto ai pagamenti di Huawei.

Per inizializzare la connessione fra smartphone Android e Huawei Watch 4 Pro Space Edition, è necessario scaricare l’applicazione Huawei Health direttamente dal sito web ufficiale (non è disponibile sul Google Play Store).

Una volta scaricata e installata, bisognerà effettuare l’accesso con il proprio account (oppure crearne uno) e inizializzare la connessione Bluetooth seguendo le istruzioni a video.

Dall’applicazione è possibile gestire ogni aspetto dello smartwatch: dalle watch faces (avendo accesso anche allo store) alle funzioni di salute, passando per le applicazioni presenti su AppGallery e arrivando fino alla configurazione di Huawei Pay per i pagamenti mobile contactless.

Consiglio di effettuare l’aggiornamento del firmware che viene proposto non appena viene completata la configurazione, anche se il peso è di ben 1,89 GB.

L’utilizzo di HarmonyOS sullo smartwatch

Nel complesso l’esperienza di utilizzo di HarmonyOS è la stessa degli altri smartwatch Huawei. È ben ottimizzato per quel display di grandi dimensioni: visivamente sembra molto fluido e funziona anche senza intoppi.

Huawei ha aggiunto alcuni nuovi elementi dell’interfaccia utente come la possibilità di scegliere tra più widget, una barra rapida per consentirti di scegliere tra le funzionalità utilizzate più di frequente e la sfera mobile delle attività che visualizza un’app in esecuzione nella parte superiore dello schermo mentre interagisci.

Queste aggiunte funzionano entro i confini del display dell’orologio e non sembrano rendere l’area troppo occupata, rendendolo un orologio migliore per il multitasking. Fondamentalmente, non ho mai visto nemmeno un calo delle prestazioni.

L’uso quotidiano di Huawei Watch 4 Pro Space Edition come smartwatch va bene per le funzionalità principali, ma in termini di pagamenti, supporto di app e assistente intelligente, non è alla pari della concorrenza dei Google Pixel, dei Samsung Galaxy Watch o degli Apple Watch.

Disponibilità e prezzo

L’essere un top di gamma non lo si vede solo nelle caratteristiche tecniche e nella qualità dei materiali ma purtroppo anche nel prezzo di vendita.

Huawei Watch 4 Pro Space Edition è disponibile su Huawei Store al prezzo di 649,90 euro. In occasione del periodo di lancio, dal 7 maggio al 3 giugno, con l’acquisto si riceverà un paio di Huawei FreeBuds 5i in omaggio.

Si tratta di uno smartwatch che vale 650 euro? Dal mio punto di vista che valorizza maggiormente le funzionalità e meno l’estetica, direi di no. Tuttavia, chi adora avere al polso un dispositivo dai materiali pregiati e con un’estetica alla moda, questo è uno smartwatch da tenere in seria considerazione,