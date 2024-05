Samsung ha presentato diversi tipi di microdisplay all’evento Society for Information Display (SID) 2024. Fra questi Samsung ha mostrato uno schermo OLEDoS per visori a realtà estesa (XR), uno schermo OLED per uso militare come i cannocchiali da puntamento e un bot in grado di testare la durata degli schermi OLED.

Durante l’evento la maggiore attenzione nello spazio Samsung l’ha destata il pannello RGB OLEDoS (OLED on Silicon) dell’azienda per dispositivi Extended Reality (XR). È realizzato da eMagin, una società acquisita da Samsung Display l’anno scorso. È un pannello OLED RGB da 1,03 pollici con una densità di pixel di 3.500ppi. È adatto per visori AR, VR e XR ed è realizzato utilizzando una nuova Fine Metal Masks (FMM).

Questo FSM consente la realizzazione di pixel più densi rispetto alle tradizionali Metal Masks (FMM). Viene creato da fori microscopici utilizzando un processo di litografia per semiconduttori e l’industria ha espresso molto interesse al riguardo.

Grazie all’utilizzo di wafer di silicio, i display OLEDoS possono essere resi significativamente più piccoli e leggeri rispetto ai tradizionali display OLED. Ciò li rende ideali per prodotti compatti e ad alta risoluzione che devono offrire all’utente un’esperienza altamente coinvolgente. Non a caso, si prevede che aziende come Apple e Meta introdurranno visori AR/VR basati su OLEDoS nei prossimi due o tre anni, il che probabilmente stimolerà l’adozione di questa tecnologia. All’aumentare della produzione, il costo unitario diminuirà, stimolando una maggiore domanda e ampliando il mercato.

Samsung Display ha presentato anche microdisplay OLED per usi militari, incluso uno progettato per i cannocchiali da puntamento.

L’azienda ha inoltre progettato un bot in grado di testare la durata dei pannelli OLED. È stato riproposto da un bot utilizzato nella linea di produzione OLED. Questo robot può scuotere un pannello OLED pieghevole da 7,6 pollici in un serbatoio pieno d’acqua, cospargere pepe e sale, strofinarlo con una spugnetta di ferro e versarvi sopra perline d’acciaio.