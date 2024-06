Quando si pensa a Facebook, un social network nato vent’anni fa, probabilmente non viene in mente la sua popolarità tra i “giovani adulti”. Naturalmente, Meta vuole cambiare la situazione e l’azienda sta ancora una volta dicendo al mondo che intende riorientare la propria piattaforma per attrarre quel gruppo demografico.

Facebook non vuole che TikTok sia il solo social “cool” per i giovani

In un aggiornamento di Tom Alison, che dirige l’app Facebook per Meta, si afferma che il servizio si sta spostando per riflettere una “maggiore attenzione ai giovani adulti” rispetto ad altri utenti. “Facebook è ancora per tutti, ma per costruire la prossima generazione di consumatori di social media, abbiamo apportato cambiamenti significativi pensando ai giovani adulti“, ha scritto.

Se tutto questo suona familiare, è perché i dirigenti di Meta cercano da anni di conquistare i “giovani adulti” nel tentativo di competere meglio con TikTok. Mark Zuckerberg ha dichiarato quasi tre anni fa di voler rendere i giovani adulti la “stella polare” dell’azienda. E Alison e Zuckerberg hanno entrambi parlato del perno dell’app di Facebook verso un feed incentrato sulla scoperta piuttosto che uno basato sulle connessioni degli utenti.

Questo cambiamento è ormai ben avviato. Alison ha affermato che i progressi dell’azienda nel campo dell’intelligenza artificiale hanno già migliorato le raccomandazioni per Reel e feed e che “la tecnologia avanzata delle raccomandazioni alimenterà più prodotti” nel prossimo anno. Ha aggiunto che anche la condivisione privata tra gli utenti è in aumento, con sempre più utenti che condividono video (anche se nessuna parola sul piano, una volta vociferato, di riportare la messaggistica nell’app principale).

Stranamente la nota di Alison non fa menzione del “metaverso”, che anche Zuckerberg una volta vedeva come una parte centrale del futuro dell’azienda. Invece, afferma che “appoggiarsi alle nuove funzionalità del prodotto rese possibili dall’intelligenza artificiale” è un obiettivo significativo, oltre ad attirare gli utenti più giovani. Anche questo non sorprende, dato che Meta e Zuckerberg hanno recentemente provato a rinominare alcune delle ambizioni dell’azienda nel metaverso come progressi dell’intelligenza artificiale.

Ma non è nemmeno chiaro quanto successo avrà Meta (e Facebook) nei suoi sforzi per conquistare i giovani adulti. Sebbene Alison affermi che Facebook ha registrato “cinque trimestri di sana crescita nell’utilizzo delle app da parte di giovani adulti negli Stati Uniti e in Canada“, con 40 milioni di utenti attivi giornalieri di giovani adulti, si tratta ancora di una percentuale relativamente piccola dei 205 milioni di utenti giornalieri di Facebook negli Stati Uniti secondo quanto riferito dall’azienda. a febbraio, l’ultima volta che avrebbe pubblicato i numeri degli utenti per l’app.