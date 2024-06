L’iniziativa Copilot+ di Microsoft per PC dotati di IA superpotenti sta diventando sempre più una realtà al Computex 2024. AMD ha annunciato le sue prossime principali piattaforme di chip, Ryzen AI 300 per notebook e Ryzen 9000 per desktop, che mirano rispettivamente a prestazioni AI più potenti dei laptop e giochi veloci sui desktop.

AMD Ryzen AI 300 puntano tutto su una nuova NPU da 50 TOPS

In particolare, i chip Ryzen AI 300 sono dotati di un’unità di elaborazione neurale (NPU) rinnovata con 50 TOPS (tera operazioni al secondo) di prestazioni AI, più di tre volte il precedente hardware per laptop AMD. I nuovi processori desktop, nel frattempo, sarebbero più veloci del 16% rispetto ai loro predecessori in termini di prestazioni complessive.

Il punto chiave di questi annunci è che Qualcomm non è più l’unica azienda in grado di vantarsi dell’hardware AI veloce per i PC Copilot+. Questa iniziativa, che Microsoft ha presentato poche settimane fa, stabilisce un nuovo standard di specifica di base per i PC AI. I PC con Copilot+ richiedono una NPU con almeno 40 TOPS di prestazioni AI, 16 GB di RAM e SSD da 256 GB. Microsoft ha anche abbinato all’iniziativa una lunga durata della batteria, ma non è chiaro se i chip Ryzen AI 300 saranno in grado di raggiungere le oltre venti ore dichiarate dagli ultimi processori Snapdragon di Qualcomm.

Ryzen AI 9 HX 370 e Ryzen AI 9 HX 365

Finora, i nuovi chip per laptop di AMD includono due modelli: Ryzen AI 9 HX 370 a 12 core e AI 9 365 a 10 core. Come al solito, prevediamo che l’azienda completerà la sua gamma nel prossimo anno con prodotti di fascia media. e offerte di fascia bassa. Entrambi i chip Ryzen AI 9 raggiungono una velocità di boost massima di almeno 5 GHz e dispongono anche di grafica RDNA 3.5 Radeon 890M e 880M integrata. Secondo i benchmark di AMD, Ryzen AI 9 HX 370 è il 98% più veloce del chip M3 di Apple in Blender, ed è il 73% più veloce del Core Ultra 185H di Intel.

AMD Zen 5

Ad alimentare sia i chip Ryzen AI 300 che Ryzen 9000 c’è l’architettura Zen 5 di AMD, che è un “aggiornamento radicale” per l’azienda, ha affermato Donny Woligrosky, Senior Processor Technical Marketing Manager, in un briefing con i media. Afferma che offre una migliore previsione dei rami (che aiuta con precisione e latenza), un throughput complessivo più elevato e una larghezza di banda delle istruzioni fino a due volte migliore. Per gli utenti abituali, ciò significa che i sistemi Zen 5 siano un po’ più reattivi e siano più preparati per gestire grandi carichi di dati.

Sebbene i nuovi chip AI di AMD siano i protagonisti dello spettacolo, l’azienda non lascia indietro gli utenti desktop. I nuovi chip Ryzen 9000 si completano con il Ryzen 9 9950X a 16 core, che si avvicina al sogno dei 6GHz con velocità di boost di 5,7GHz. È però una bestia assetata di potenza, che richiede 170 watt, quindi i nerd dell’hardware più ragionevoli potrebbero voler optare per il Ryzen 9 9900X (120 W TDP) o il Ryzen 7 9700X a otto core (65 W). Questi nuovi chip non includono NPU come il Ryzen 8000G, ma a questo punto i giocatori e gli utenti PC esigenti possono accontentarsi della pura potenza computazionale delle CPU desktop e delle potenti GPU. (NVIDIA sta anche cercando di potenziare alcune funzionalità AI con le sue GPU RTX, evitando la necessità di una NPU autonoma).

