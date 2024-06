Quando è stato annunciato lo Snapdragon X Elite sul finire del 2023, Qualcomm è stata molto chiara: questo è un chip per laptop e, più specificamente, per laptop Windows. Tuttavia, al Computex 2024 il colosso americano ha annunciato che lo Snapdragon X Elite arriverà a breve anche in altri form factor, come ad esempio AiO e mini PC.

Qualcomm ha tenuto il suo keynote al Computex 2024, concentrandosi sui nuovi chipset Snapdragon X Elite e Copilot+, come previsto. In effetti, il grande lancio di tutto ciò è avvenuto solo un paio di settimane fa, quindi non c’è molto da dire che sia nuovo. Tuttavia, la novità è l’espansione del chip verso nuovi fattori di forma.

Mini PC e AiO con Snapdragon X Elite e Copilot+

Con l’arrivo di sempre più fattori di forma, il più ovvio sono i PC all-in-one. Uno dei primi prodotti realizzati da Apple quando è passata ai propri chip Mx basati su Arm è stato l’iMac ultrasottile da 24 pollici. È probabile che vedremo anche prodotti del genere.

Un altro dispositivo raffigurato nella diapositiva mostrata al Computex 2024 è un mini PC. Noi di Androidblog siamo molto vicini al mondo dei mini PC e sicuramente siamo molto entusiasti di questa possibilità.

Qualcomm punta tutto sull’AI

Per chi non lo sapesse, il chip che dovrebbe portare la rivoluzione nel mondo Windows è caratterizzato da una CPU con 12 core Oryon basato su un design a 4 nm realizzato da TSMC con velocità di clock standard di 3,8 GHz con un boost dual-core fino a 4,3 GHz. Qualcomm include anche 42 MB di cache totale con una larghezza di banda della memoria LPDDR5x di 136 GB/s.

Ma la verà novità è rappresentata dal motore AI di Qualcomm che dovrebbe anche fornire un impulso significativo alle attività basate sull’intelligenza artificiale. Tra la CPU Oryon, la GPU Adreno e la NPU Hexagon, l’X Elite sembra offrire fino a 75 TOP, che secondo Qualcomm sono 4,5 volte superiori rispetto ai suoi concorrenti (escludendo le ultime novità presentate da AMD).

