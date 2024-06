Samsung sa di poter sviluppare un buon prodotto con il Galaxy Ring, ma ciò significa poco se le aziende che detengono i diritti di brevetto, come Oura, riescono a impedire loro di venderlo agli utenti dopo il lancio. Nel prepararsi per quella possibile battaglia legale, Samsung ha fatto trapelare che l’uscita del Galaxy Ring avverrà ad agosto.

Annunciato ufficialmente al MWC 2024, il Samsung Galaxy Ring si preannuncia come la “Next Big Thing” di Samsung, riuscendo ad anticipare anche Apple. Tuttavia, la via per il colosso coreano potrebbe non essere così libera, almeno dal punto di vista legale.

Oura pronta alla battaglia legale prima dell’uscita del Samsung Galaxy Ring

Oura è un produttore di lunga data nel settore degli smart ring, con la sua ultima versione che è l’Oura Ring Gen 3. Naturalmente, i produttori che esistono da più tempo saranno i detentori dei maggiori brevetti legali e proprietà intellettuale. Secondo un recente rapporto di Bloomberg Law, Oura ha una lunga esperienza nel citare in giudizio altri produttori di anelli intelligenti quando rilasciano nuovi prodotti, sostenendo che tali prodotti violano alcuni IP già detenuti dall’azienda.

Questo è un muro frustrante da scalare per molte aziende che cercano di prendere piede nel mercato, e Samsung sembra essere seduta alla base di quel muro.

Quando avverrà l’uscita sul mercato ad agosto, il Samsung Galaxy Ring monitorerà il sonno in base alla frequenza cardiaca, al movimento e alla respirazione, quindi fornirà agli utenti consigli basati su tali informazioni. L’azienda raccoglierà anche dati dal partner Natural Cycles, che già esegue il monitoraggio della fertilità sul Galaxy Watch, abbinando una caratteristica chiave di Oura.

Il rapporto indica che Samsung sta cercando consulenza legale presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti in California in preparazione a possibili azioni legali da parte di Oura riguardanti il ​​Galaxy Ring prima del lancio. Questa azione serve a garantire che il Galaxy Ring stesso non violi i brevetti di Oura. In totale, sembrano esserci cinque brevetti separati che possono rappresentare un problema, poiché sono tutti comuni alla composizione di un anello intelligente generico.

Molti dei problemi che Oura affronta con altre società sembrano essere punti in comune tra i fitness tracker. Ciò include l’inclusione di batterie negli anelli stessi, un “punteggio” per indicare come qualcuno sta raggiungendo i propri obiettivi di fitness e alcuni sensori metrici di salute. Ognuno di questi può essere qualcosa che Oura cerca di citare per violazione di brevetto, anche se l’appello di Samsung potrebbe risultare in una mano più debole da parte di Oura.