Presto gli annunci di Instagram potrebbero essere molto più difficili da ignorare. Meta infatti sta testando un nuovo tipo di pubblicità “non skippabile” nel feed di Instagram, che la società chiama “interruzione pubblicitaria”.

Con i nuovi annunci, che sono già stati individuati da alcuni utenti, non è possibile scorrere oltre l’annuncio del feed fino al termine dell'”interruzione pubblicitaria”. In altre parole, lo schermo di blocca e non permette di passare oltre (o tornare al post precedente) fino a quando l’annuncio non si è concluso.

Quanto durano le pubblicità non ignorabili di Instagram

Secondo gli screenshot condivisi su Reddit e X, sembra che le “pause” siano lunghe pochi secondi, anche se non è chiaro se la durata potrebbe cambiare nel caso Meta decidesse di rendere ufficiale il nuovo formato. “Le interruzioni pubblicitarie sono un nuovo modo di vedere gli annunci su Instagram“, afferma un messaggio in-app. “A volte potrebbe essere necessario visualizzare un annuncio prima di poter continuare a navigare.”

Sebbene le pubblicità video non ignorabili siano comuni su altre piattaforme, come YouTube (e ora anche Amazon Prime Video), si tratta di un formato nuovo e molto più aggressivo per Instagram. È anche degno di nota il fatto che l’azienda stia sperimentando gli annunci nel feed principale piuttosto che nei Reels o nelle Storie, dove gli annunci video sono più comuni (ma per ora ancora ignorabili).

Ad una richiesta di commenti sul nuovo formato delle pubblicità, Meta ha risposto che “mentre testiamo e impariamo, forniremo aggiornamenti nel caso in cui questo test dovesse comportare modifiche formali al prodotto“.

C’è da dire che le entrate derivanti dagli inserzionisti stanno invogliando sempre di più le grandi piattaforme online ad aumentare tempi e spazi dedicati alle pubblicità. Il tutto però a discapito degli utenti e della loro pazienza.