Google ha raggiunto un accordo in una causa antitrust statunitense che avrà effetti sul futuro del sideloading su Android e ci stiamo facendo un’idea di cosa significhi per il futuro degli app store dai documenti giudiziari.

Per riassumere rapidamente il contesto, sono stati rivelati i termini di un accordo tra Google e gli Stati Uniti. Google pagherà 700 milioni di dollari, la stragrande maggioranza dei quali verrà restituita ai consumatori, e Google ha anche accettato di modificare il modo in cui viene gestito il sideloading su Android, nonché il modo in cui funzionerà la fatturazione nelle app.

Sebbene l’annuncio di Google non offra dettagli su come cambierà il processo, i documenti del tribunale rivelano cosa c’è in serbo.

Come cambia il processo di fatturazione in app

Per prima cosa, Google dovrà, almeno per i prossimi cinque anni, consentire agli sviluppatori di app Android la possibilità di offrire acquisti in-app con anche sistemi di pagamento esterni al Play Store (cosa già presente tra l’altro in alcuni mercati).

Per un periodo di almeno cinque (5) anni dalla data di entrata in vigore, soggetto alle linee guida del programma (o ad altri requisiti UCB comparabili), Google offrirà agli sviluppatori che scelgono di vendere beni e servizi digitali in-app la possibilità di aggiungere un’alternativa al sistema di fatturazione dell’app insieme al sistema di fatturazione di Google Play per i propri utenti. Al momento del pagamento, gli Utenti potranno scegliere quale sistema di fatturazione in-app utilizzare.

Inoltre, per almeno sei anni, Google dovrà consentire agli sviluppatori di app Android di elencare il prezzo di un bene digitale acquistabile al di fuori dell’app. Google non è obbligata a consentire agli sviluppatori di condividere un collegamento dove è possibile effettuare l’acquisto, ma gli sviluppatori possono utilizzare un linguaggio come “disponibile sul nostro sito Web per $ 9,99“. Questo vale per le app che consentono o non consentono di effettuare acquisti all’interno dell’app.

Il sideloading delle app verrà semplificato enormemente

Per quanto riguarda il sideloading, Google dovrà modificare il processo di sideloading così come esiste oggi.

Al momento, il sideload di un’app su Android richiede agli utenti di aprire un APK e, se l’app di origine non è già approvata, seguire un collegamento alle impostazioni in cui tale opzione può essere abilitata prima di poter tornare al processo di installazione. A seguito delle modifiche delineate in questo accordo, Android sarà tenuto a semplificare questo processo condensandolo in un’unica schermata. Android sarà comunque in grado di delineare i rischi del sideloading su questa schermata, ma sarà un processo in un unico passaggio. La nuova schermata dirà:

Il tuo telefono attualmente non è configurato per installare app da questa fonte. Concedere a questa fonte l’autorizzazione per installare app potrebbe mettere a rischio il telefono e i dati.

Google sarà tenuta, per almeno sei anni, a mantenere un processo semplificato. Tuttavia, Android può ancora apportare modifiche o aggiornamenti. L’accordo prevede che eventuali modifiche da parte di Google “non debbano aumentare materialmente la complessità o l’onere del flusso se non nella misura necessaria per avvisare gli utenti dei legittimi rischi di sideloading”. Inoltre, Google in particolare non può introdurre ulteriore complessità “solo perché un’app è stata trasferita localmente, invece di essere scaricata da Google Play”.

Sono poi disponibili ulteriori indicazioni sugli app store di terze parti, poiché Google dovrà consentire agli OEM Android di precaricare app store di terze parti sui propri dispositivi senza richiedere il consenso di Google, come dettagliato nella sezione 6.8.

Nella sezione 6.6 viene inoltre notato che Google non sarà autorizzato a stipulare nuovi accordi o a far rispettare eventuali accordi esistenti con gli OEM per almeno cinque anni che richiedano che il Play Store sia esclusivamente precaricato sul dispositivo o posizionato esclusivamente sulla home page.

