Google Play Store, iniziano i test per i sistemi di pagamento di terze parti

All’inizio di quest’anno Google ha rivelato che avrebbe consentito agli sviluppatori Android di offrire sistemi di pagamento alternativi nelle sue app purché offrissero ancora la fatturazione Google sul Play Store come opzione. Ora, il progetto pilota chiamato “User Choice Billing” è stato rivelato silenziosamente da Google con l’annuncio di mercati e varie restrizioni a cui gli sviluppatori possono prendere parte.

Il programma pilota User Choice Billing è specifico per le app e in questa fase non si applica agli sviluppatori di giochi. In questa fase inoltre, è disponibile solo nello Spazio economico europeo, Australia, India, Giappone e Indonesia. Google ha affermato che in futuro lancerà lo schema in altre aree, ma non è chiaro quando raggiungerà gli Stati Uniti.

Originariamente Spotify è stato nominato come il primo partner per lo schema a marzo, ma ora qualsiasi sviluppatore di app con un’attività registrata può richiedere di essere coinvolto nello schema se si trova nella regione giusta.

Le commissioni di servizio pagate verranno ridotte del 4% se viene utilizzato un metodo di fatturazione alternativo, quindi si rivelerà redditizio per alcuni sviluppatori. Tali sviluppatori dovranno rispettare lo standard di sicurezza dei dati del settore delle carte di pagamento, fornire assistenza clienti per il sistema di fatturazione alternativo che forniscono e anche informare Google quando intendono modificare le preferenze di registrazione dell’app.

Ciò include la disabilitazione o l’abilitazione della fatturazione a scelta dell’utente in determinate regioni, quindi dovresti informare Google se prevedi di implementare il sistema in altri paesi.

Dobbiamo ancora vedere il debutto di queste opzioni in tutte le app che puoi utilizzare, ma Google ci sta andando cauta prima di rilasciare la cosa a livello più ampio sul Play Store.

Aspettati di vedere questo debutto a un certo punto entro la fine dell’anno, o potrebbe essere che cada invece nel 2023.

VIA