Il colosso del web Google ha reso noto, come è ormai consuetudine alla conclusione di ogni anno, il Google Play’s best apps and games, ovvero un report in cui si svelano le applicazioni ed i giochi più apprezzati dagli utenti.

Quest’appuntamento targato Google è sempre molto atteso, svelando delle curiosità senz’altro molto interessanti per tutti gli “androidiani”, andiamo dunque a scoprire che cosa è emerso nell’edizione 2023.

2023, un anno molto importante per Google Play

A fare il punto sul report annuale è stato Sam Bright, Vice President and General Manager di Google Play, che in un apposito comunicato stampa ha dichiarato di aver assunto questa nuova posizione in Google proprio all’inizio del 2023 e di trovarla assolutamente interessante, in quanto gli consente di toccare con mano come Google Play riesca a creare valore aggiunto nella vita di tantissime persone in tutto il mondo.

Nel 2023, rivela Sam Bright, Google ha lavorato in maniera importante per migliorare la user experience, rendendo l’utilizzo di Google Play sempre più funzionale ed intuitivo.

Non solo, dunque, oggi non è necessario possedere uno smartphone di alta fascia per godere al massimo del potenziale del marketplace della “grande G” (e negli e-commerce più noti, come ByTecno, le offerte smartphone sottocosto non mancano affatto), ma la fruibilità dello store e di tutte le sue App è stata notevolmente migliorata anche per quel che riguarda dispositivi di altro tipo, ad esempio quelli che rientrano nella categoria “wearable”.

Quello che è prossimo a chiudersi, dunque, sarà ricordato senz’altro come un anno importante per Google, andiamo ora a scoprire quali sono le App che sono riuscite a recitare un ruolo da protagoniste.

La categoria “Best overall app and game”

Nella categoria “Best overall app and game” trionfa come migliore app Imprint: Learn Visually, la quale approfondisce numerose discipline, dalla psicologia alla salute, dalla storia alla tecnologia, con un approccio basato sulla narrazione visiva, un vero e proprio modo innovativo di intendere la formazione e l’apprendimento.

Come migliore gioco, invece, figura Honkai: Star Rail, il quale ha positivamente stupito per grafica, contenuti e capacità di intrattenere.

La categoria “Best multi-device app and game”

Nella categoria “Best multi-device app and game” primeggia tra le app la nota Spotify, autentico punto di riferimento per l’ascolto di brani musicali, un’applicazione che riesce dunque ad eccellere nella sua capacità di essere ben performante su dispositivi di vario tipo, tra i giochi, invece, è premiato OUTERPLANE – Strategy Anime, estremamente versatile nel saper garantire una giocabilità ottimale su qualsiasi device, dal computer fino allo schermo pieghevole.

La categoria “Users’ Choice app and game”

Veniamo ora alla categoria “Users’ Choice app and game”, riguardante appunto app e giochi scelti dagli utenti.

Tra le app primeggia ChatGPT, l’ormai nota applicazione di intelligenza artificiale che, seppur lanciata solo da pochi mesi, è subito divenuta estremamente popolare in tutto il mondo; vista l’enorme portata innovativa che l’AI sa garantire, unitamente alle possibili applicazioni di questo strumento, pressoché infinite, il “boom” registrato da ChatGPT non desta davvero nessuno stupore.

Per quanto riguarda i giochi, invece, in questa categoria trionfa MONOPOLY GO!, versione digitale del popolare gioco da tavolo.

La categoria “Best apps 2023”

Nella categoria Best apps 2023 sono inoltre indicate le migliori applicazioni relative a diversi ambiti, che andiamo subito a scoprire.

Bumble For Friends: Meet IRL è risultata essere la app più apprezzata per quel che riguarda il divertimento, Voidpet Garden: Mental Health è stata la migliore per quel che concerne il mondo della crescita personale, mentre Artifact: Feed Your Curiosity è stata la preferita tra le app essenziali da utilizzare tutti i giorni.

Ed ancora, la app Aware: Mindfulness & Wellbeing è stata premiata come migliore “gemma nascosta”, Character AI: AI-Powered Chat trionfa nella categoria dedicata all’intelligenza artificiale, mentre Paw Patrol Academy in quella delle app per la famiglia.

AWorld in support of ActNow è stata la app principale della categoria “Best App for Good”, in quella “Best for Watches” primeggia WhatsApp Messenger, mentre in quella dedicata ai tablet troviamo Concepts: Sketch, Note, Draw.

FlipaClip: Create 2D Animation è prima nella categoria “Best for chromebooks”, Max: Stream HBO, TV, & Movies è al top tra le app per Google TV, infine Amazon Prime Video è la più apprezzata tra le app per le automobili.