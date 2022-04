Nvidia Shield TV si aggiorna alla versione 9.0.2 | Novità

Nvidia si è divertita a portare Android TV 11 su Shield TV dopo aver prima deciso di non aggiornare il set-top-box ad Android 10. Con sorpresa, l’azienda ha persino portato l’aggiornamento al modello lanciato nel 2015, rendendolo uno dei più longevi e supportati di tutti i tempi. Tuttavia, la versione Android 11 è stata spedita con una buona dose di problemi, incluso uno che ha reso la Nvidia Shield TV incompatibile con i server Plex (qui la nostra guida su come configurarne uno) e altre app di terze parti.

L’azienda ha rapidamente implementato una nuova build per affrontare le principali preoccupazioni. Ora, un paio di mesi dopo, Nvidia sta rilasciando l’aggiornamento SHIELD Experience Upgrade 9.0.2 per eliminare i bug persistenti, inclusi alcuni miglioramenti per coloro che fanno affidamento sull’archiviazione esterna.

Se non siete stati soddisfatti della vostra Nvidia Shield TV dopo l’aggiornamento di Android 11 a causa di bug, la versione 9.0.2 dovrebbe aiutarvi a risolverli in larga misura.

I proprietari di TV Philips sarebbero felici di sapere che potranno riprodurre contenuti Dolby Vision senza problemi con l’ultima build. Inoltre, sono stati risolti anche i problemi di balbuzie dell’audio durante la riproduzione di contenuti Dolby Audio tramite cuffie Bluetooth o USB.

Per quanto riguarda il miglioramento dello spazio di archiviazione, Nvidia afferma che si può godere di velocità di trasferimento file più elevate. Ci sono anche nuove notifiche “utili” quando si collega o si rimuove la memoria esterna. Se ci si affida alle connessioni di rete, ora si dovrebbe anche riscontrare meno problemi che ruotano attorno ai trasferimenti di dati.

Nvidia Shield TV, aggiornamento Experience Upgrade 9.0.2 | Novità

Il file di aggiornamento da scaricare è di circa 1 GB mentre il changelog completo recita:

Miglioramenti Supporto a Plex per l’ultimo tuner DVB-T Hauppauge WinTV-dualHD (solo Europa) Aggiunta di notifiche utili quando si connettono o formattano periferiche di archiviazione removibili

Video/Display Risolto un bug che impediva il cambiamento dell’upscaling AI nell’app di Netflix (solo SHIELD 2019) Risolto un bug per cui altre app usavano la frequenza di refresh impostata in Kodi Risolto un problema nella riproduzione dei contenuti Dolby Vision quando la SHIELD è connessa a televisori Philips Nelle opzioni sviluppatore è stata aggiunta l’opzione per usare di default il profilo Rec.709 per i video HD per migliorare la qualità dei colori (potrebbe causare crash nelle app di Apple TV+ o Paramount+ Audio Risolto un problema di stabilità audio su cuffie Bluetooth o USB quando l’elaborazione Dolby Audio è abilitata (solo SHIELD 2019) Risolto un bug in cui l’upmix surround smette di funzionare dopo la riproduzione di flussi audio Dolby Risolti problemi audio quando si connettono cuffie al controller/gamepad della SHIELD 2015

Archiviazione Miglioramento delle velocità di trasferimento file Risolto un bug nella copia dei file tramite la rete locale da computer Mac ad archiviazione removibile su SHIELD Risolto un freeze nel trasferimento dei dati dall’archiviazione interna a quella esterna Risolto un problema per cui i file copiati tramite rete locale non compaiono finché non si riavvia SHIELD Risolto un problema per cui l’emulatore Dolphin non riusciva a scrivere sui NAS Risolto un bug che mostrava la notifica della scheda SD quando si lanciavano le app Risolto un problema in cui la Documents UI non era in grado di accedere alle cartelle su supporti di archiviazione esterna

Accessori Risolto il problema di pairing con DualShock 3, Xbox One S, Xbox Series X|S e Switch Pro Risolto il bug per cui i gamepad Xbox 360 inviavano i comandi del pad direzionale digitale due volte Risolto il bug che non disconnetteva le cuffie Bluetooth allo standby nonostante l’opzione relativa fosse abilitata

HDMI Risolti alcuni casi in cui la SHIELD non va in standby dopo un comando ricevuto tramite HDMI-CEC