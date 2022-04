OnePlus ha già rilasciato i sorgenti kernel per OnePlus 10 Pro

Alla fine del mese scorso, OnePlus 10 Pro è stato finalmente annunciato per il mercato italiano dopo un lancio esclusivo in Cina a gennaio. E a distanza di circa 2 settimane da ciò, l’azienda ha già rilasciato i sorgenti kernel che aiuteranno moltissimo nel modding.

Per chi non lo sapesse, la pubblicazione dei sorgenti kernel è un passo obbligatorio per tutti i produttori che vogliono usare il sistema operativo Android, visto che quest’ultimo è utilizzabile liberamente ma solo attraverso la licenza GPLv3.

Google prende una versione principale del kernel Linux e poi la modifica per supportare l’ultima versione di Android, chiamandola “kernel comune Android”. I produttori di chipset prendono quindi il kernel comune Android e lo modificano ulteriormente per creare un kernel specifico per i propri SoC. Gli OEM prendono quindi il kernel specifico del SoC e apportano ulteriori modifiche per supportare il loro hardware o i componenti del fornitore extra: questo è un kernel specifico del dispositivo ed è quello che viene pubblicato da ogni produttore.

Considerando che ad ogni versione di Android le modifiche cambiano, la pubblicazione dei sorgenti kernel deve avvenire ad ogni aggiornamento del sistema operativo che il produttore rilascia.

Sebbene l’utente normale non abbia modo di trarre vantaggio in maniera diretta dalla pubblicazione dei sorgenti kernel di uno smartphone, coloro che sono interessati alla compilazione di custom ROM e custom kernel possono ottimizzare in maniera migliore il proprio lavoro.

Detto ciò, se siete interessati a compilare una Custom ROM specifica per OnePlus 10 Pro, potete scaricare i sorgenti kernel per lo smartphone attraverso la pagina Github ufficiale dell’azienda.