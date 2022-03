Come configurare un server Plex su una Nvidia Shield TV

La Nvidia Shield TV è probabilmente il set-top-box Android più potente e versatile che ci sia sul mercato. E questo nonostante sia stata lanciata nel 2015 (le versioni successive hanno avuto solo modifiche minori). Uno degli utilizzi più incredibili è quello di trasformare la Nvidia Shield TV in un server Plex, con tanto di supporto al trascoding.

In questa guida passo passo vi mostriamo come trasformare la Nvidia Shield TV in un server Plex.

Di cosa si ha bisogno

Prima di iniziare a utilizzare la Shield come server per il servizio, si ha bisogno di alcune cose. Innanzitutto, è necessario avere il modello giusto. Seppur condividono a grandi linee tutti lo stesso hardware, il modello base di Shield TV 2019, che ha la forma di un tubo, non funzionerà poiché esegue app a 32 bit e non è compatibile con il server Plex. Tutti gli altri modelli invece sono compatibili.

A differenza di alcune versioni precedenti di Shield Pro, quella attuale ha solo 16 GB di memoria interna. Se si ha intenzione di eseguire un Plex Server, è consigliabile aggiungere spazio di archiviazione esterno. Per la maggior parte dei modelli, ciò significa un HDD USB. L’attuale Shield ha due porte USB 3.0 sul retro. Alcune versioni precedenti dispongono anche di uno slot per schede microSD.

Infine, è necessaria una connessione di rete affidabile (non necessariamente internet ma in LAN). Idealmente, questo prevede il collegamento della Shield TV con un cavo Ethernet al router (o a uno switch).

Abilitare il server Plex su Nvidia Shield TV

Scaricare l’app Plex dal Play Store di Android TV e avviarla. Per attivare (o disattivare) il server, bisogna solo aprire l’app e scorrere verso il basso verso la parte inferiore delle impostazioni. In “Plex Media Server” si può abilitare/disabilitare il server o modificare la posizione di archiviazione.

La Shield TV è un box di streaming capace, ma non è l’ideale per configurare librerie e gestire le impostazioni. Il modo migliore per gestire il server è visitare l’interfaccia web di Plex da un computer connesso alla stessa rete LAN. Assicuratevi di aver effettuato l’accesso con lo stesso account Google e Plex del tuo Shield e il server sarà accessibile.

Accesso via web al server Plex

Dopo aver eseguito il processo di installazione, potete spostarvi sul computer e, attraverso un browser web, visitare l’indirizzo https://app.plex.tv/desktop. Da qui potete gestire l’intero server Plex, aggiungere film e serie TV che possedete già e sbizzarrirvi con i metadati.

Una volta completata l’0aggiunta di film e serie TV, dovreste un po’ rivedere le impostazioni predefinite. La Shield è ottimizzato per la transcodifica in tempo reale, motivo per cui è possibile aumentare la risoluzione minima di transcodifica dal 720p presente di default. Per i più esigenti, è possibile impostare lo streaming predefinito sulla qualità originale, così da riprodurre direttamente file multimediali non compressi.

Usare Plex su smartphone, tablet e Smart TV

Con il server online, potete installare Plex su tutti i tuoi dispositivi, inclusi telefoni, tablet, TV e persino set-top-box. Si collegheranno tutti al server in funzione sulla Nvidia Shield TV per trasmettere in streaming i contenuti. Il tutto funziona anche con la Shield in stand-by.

Tenete presente che il server potrebbe impiegare del tempo per riattivarsi se si indirizza la libreria Plex a un percorso di archiviazione di rete (verso un NAS ad esempio).