Top 10 degli smartphone più venduti del 2021

Attraverso un nuovo report dell’azienda di statistiche Omdia abbiamo scoperto la Top 10 degli smartphone più venduti di tutto il 2021. E nonostante sette delle dieci posizioni siano occupate da iPhone, lo smartphone più venduto dello scorso anno è stato il Samsung Galaxy A12.

Come potete vedere, il Samsung Galaxy A12 è riuscito a vendere 51,8 milioni di unità in tutto il 2021, arrivando sul mercato con un prezzo medio di $160. Di contro, dalla seconda alla quarta posizione troviamo rispettivamente iPhone 12, iPhone 13 e iPhone 11 con un prezzo di vendita medio decisamente più elevato.

L’unico outsider del gruppo è il Redmi 9A posizionato al quinto posto con 26,8 milioni di unità vendute e un prezzo medio di appena $78.

Il primo posto di Samsung in questo elenco mostra che i telefoni economici della serie A sono piuttosto popolari. Dal 2019, l’azienda si è concentrata sulla serie A rispetto alla serie J e la quota di mercato sembra essere cresciuta costantemente da allora. Detto questo, ci aspettiamo di vedere più telefoni della serie A per entrare in tali rapporti poiché Samsung continua a concentrarsi sul suo segmento di fascia media e di fascia economica a livello globale.

È impressionante vedere come gli smartphone che sono stati venduti maggiormente nel 2021 appartengono o alla fascia premium o alla fascia entry-level. I dati di questa tabella non mostrano la distribuzione delle vendite nei vari mercati ma è abbastanbza scontato il fatto che i modelli entry-level in classifica siano stati venduti in asia e nei mercati emergenti come l’India mentre gli iPhone abbiano avuto terreno fertile negli USA, in Europa e in Cina.