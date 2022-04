Paranoid Android Sapphire Alpha 3 disponibile su OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T e OnePlus 9R

A distanza di qualche mese dalla seconda build, gli sviluppatori della Paranoid Android Sapphire, Custom ROM basata su Android 12, hanno appena rilasciato la nuova versione Alpha 3 per OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T e OnePlus 9R.

Paranoid Android Sapphire Alpha 3 is now available for the OnePlus 8, 8 Pro and 8T! Download it from @xdadevelopers https://t.co/vi0L2xlsD9#stayparanoid — Paranoid Android (@paranoidaospa) April 7, 2022

La Paranoid Android è una Custom ROM pensata per emulare quanto più da vicino possibile l’esperienza stock del progetto AOSP, con solo qualche miglioria utile a distinguerla dalla concorrenza.

Il changelog delle modifiche completo dell’aggiornamento per Sapphire Alpha 3 non è stato ancora pubblicato, ma ci aspettiamo che la nuova build risolva molti problemi e bug presenti nella build precedente. Chiaramente ci troviamo ancora nel ramo delle versione Alpha, per cui fate bene i vostri conti prima di installarla.

Nel caso foste in possesso di OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T o OnePlus 9R e foste interessati al download della Paranoid Android Sapphire Alpha 3, vi rimandiamo ai seguenti link:

Se state utilizzando Alpha 2, potete semplicemente caricare l’OTA dalla recovery. In caso contrario, vi invitiamo a consultare le nostre guide approfondite sul modding che vi permetteranno di installare dapprima una custom recovery e, successivamente, anche una custom ROM:

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che l’installazione di una Custom ROM come la Paranoid Android va ad invalidare la garanzia legale del produttore (in realtà anche l’installazione di una custom recovery lo fa). Ciò significa che, in caso lo smartphone dovesse presentare qualche problema, non potreste far valere il vostro diritto alla riparazione sotto garanzia.

