Come gestire al meglio HDD e SSD su Windows grazie a MiniTool Partition Wizard

Pur essendo un sistema operativo completo, Windows (in ogni suo versione) non viene sfruttato al massimo nella sua configurazione iniziale. Questo è valido soprattutto per quanto riguarda la gestione di HDD ed SSD. A questo proposito, ci siamo imbattuti in MiniTool Partition Wizard, un software che mette a disposizione una serie di strumenti utili alla gestione totale dei dischi.

MiniTool Partition Wizard mira a massimizzare le prestazioni del disco in Windows, aiutando a creare/ridimensionare/formattare la partizione in modo flessibile, convertire il disco tra MBR e GPT, convertire la partizione tra NTFS e FAT32 e convertire il disco dinamico senza perdita di dati. Il tutto in pochi semplici clic.

Ma oltre alla gestione del disco, MiniTool Partition Wizard offre due soluzioni perfette per il recupero dei dati. Partition Recovery Wizard può trovare e recuperare le partizioni perse mentre la funzione di recupero dati è in grado di riconoscere e recuperare file persi/cancellati da unità FAT/NTFS/exFAT danneggiate, formattate o inaccessibili.

Proseguendo nella disamina, è possibile utilizzarlo anche per creare backup 1:1 di HDD e SSD. La clonazione del disco o la migrazione del sistema vengono utilizzate più frequentemente per eseguire il backup e l’aggiornamento del disco rigido. Questa funzione può essere utilizzata anche per spostare Windows, le sue impostazioni e i dati personali su un nuovo SSD o HDD da usare in un altro computer.

A completare la dotazione, troviamo che MiniTool Partition Wizard può misurare la velocità di lettura/scrittura del disco, analizzare l’utilizzo del disco sul computer, verificare l’integrità del file system di un volume e correggere gli errori logici del file system e rilevare rapidamente se sono presenti settori danneggiati sull’unità.

Si tratta insomma di uno strumento che permette un controllo e una gestione a 360° di un HDD o SSD in Windows. Tra l’altro, per un utilizzo personale, il software MiniTool Partition Wizard è completamente gratuito da scaricare. Per alcune funzioni avanzate (qui la comparazione delle versioni) e per l’utilizzo business, i prezzi partono da 60 euro l’anno.