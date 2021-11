Samsung Galaxy Z Fold3 da DxOMark | Test fotocamere e display

L’ultimo dispositivo a finire nei laboratori di DxOMark è il Samsung Galaxy Z Fold3, lanciato quasi tre mesi fa e che è stato in grado di ottenere ben 124 punti. La tripla fotocamera da 12 MP pone lo smartphone al 24° posto nella classifica di tutti i tempi ma davanti all’ammiraglia Samsung Galaxy S21 Ultra che ha le specifiche della fotocamera più impressionanti sulla carta.

Per le foto, il Fold3 5G riesce a reggere il confronto con l’S21 Ultra 5G (Snapdragon) di Samsung e per la maggior parte offre esposizioni accurate con un’ampia gamma dinamica, colori piacevoli e bilanciamento del bianco neutro.

La fotocamera ultra-wide offre un campo visivo incredibilmente ampio e, sebbene un tale ambito comporti una perdita di dettagli e alcuni artefatti verso gli angoli, nel complesso la qualità dell’immagine è piuttosto buona.

Dotato di un teleobiettivo ottico 2x, anche gli scatti con zoom ravvicinato e medio sono di alto livello, ma a lungo raggio il Fold3 5G non può competere con la fotocamera a periscopio 10x dell’S21 Ultra 5G (Snapdragon).

Le prestazioni video complessive sono a un livello molto simile a quello dell’S21 Ultra. I video mostrano una buona esposizione con un adattamento fluido in condizioni di luce variabili, i colori sono belli e l’autofocus funziona per lo più in modo affidabile ma può rallentare un po’ in condizioni di scarsa illuminazione. La stabilizzazione video fa un buon lavoro nel contrastare le vibrazioni della fotocamera.

DxOMark testa anche il Samsung Galaxy Z Fold3

Il Samsung Galaxy Z Fold3 5G ha un display da 7,6 pollici, davvero enorme per gli standard degli smartphone. Insieme al grande schermo arriva un grande prezzo, che supera quello di molti laptop. Il Z Fold3 ha anche un display da 6,2 pollici all’esterno quando è piegato.

Il punteggio di 89 del Samsung Galaxy Z Fold3 lo colloca tra i primi 10 dispositivi nel database nella categoria smartphone Ultra Premium. Lo Z Fold3 ha perso alcuni punti in leggibilità perché non è abbastanza luminoso sotto la luce del sole. Si è però comportato particolarmente bene nelle categorie di video e artefatti.