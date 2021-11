Spotify testa i video in stile TikTok ed elimina la modalità auto

Gli sviluppatori di Spotify stanno apportando tante modifiche al codice dell’app introducendo e rimuovendo funzioni specifiche. Dopo aver introdotto i testi sincronizzati con la musica anche in Italia e rimosso il tasto “Riproduzione Casuale” dagli album, Spotify ha eliminato la modalità auto dalla sua app e sta testando dei feed video in verticale molto simili a quelli di TikTok.

Da Spotify sparisce la modalità auto

A tutti piace ascoltare la musica in auto, quindi non sorprende che Spotify avesse una modalità Car View che consentiva agli utenti di ascoltare i propri brani preferiti più facilmente (e, soprattutto, in sicurezza) durante la guida. Non sappiamo il perché ma Spotify ha eliminato la funzione e gli utenti con le auto sono comprensibilmente molto arrabbiati per questo.

Gli utenti di Spotify preoccupati hanno postato su un thread sui forum della sua community, lamentandosi del fatto che Car View, che in genere veniva visualizzato in Impostazioni, non viene più visualizzato sul proprio dispositivo, causando l’impostazione predefinita dell’app sulla visualizzazione di riproduzione principale anziché sulla UI più semplice. Un moderatore del forum di Spotify ha offerto un contesto su questo, confermando che Car View è morto:

Possiamo confermare che stiamo ritirando la funzione di visualizzazione Car View. Ciò, tuttavia, non significa che non vogliamo migliorare il modo in cui i nostri utenti ascoltano Spotify durante la guida. Al contrario, stiamo esplorando attivamente una varietà di nuovi modi per offrire la migliore esperienza di ascolto in auto. Pensa al ritiro della visualizzazione dell’auto come a qualcosa che deve accadere nel tentativo di far posto a nuove innovazioni che scendono in pista.

Spotify testa i video in stile TikTok

Per una funzione che va, ce n’è un’altra che arriva. In questo caso si tratta dei video verticali in stile TikTok che Spotify sta attivamente testando nella versione beta delle sue app.

Nello specifico, il servizio di streaming musicale sta testando una nuova funzionalità chiamata Discover per la sua app, con l’icona posta sulla barra inferiore. La funzione consentirà agli artisti di pubblicare video verticali sulle loro canzoni e consentirà agli ascoltatori di scoprire nuove canzoni più facilmente. Quando cliccato, viene presentato un feed video in stile TikTok di artisti e delle loro canzoni.

La nuova funzione Discover per i video in stile TikTok potrebbe rivelarsi molto utile per gli artisti: nuovi modi per creare engadment e aggiungere una visualizzazione alle loro canzoni senza tuttavia la necessità di un costoso video musicale.

