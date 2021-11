Adele forza la mano a Spotify e fa rimuovere il tasto “Casuale” dagli album

Gli artisti hanno molta influenza sui servizi di musica in streaming, ma Adele potrebbe avere più potere della maggior parte. Subito dopo aver introdotto i testi anche in Italia, Spotify ha rimosso il pulsante di riproduzione casuale da tutte le pagine degli album dopo che Adele ha pressato l’azienda per apportare la modifica in sincronia con il lancio del suo nuovo album 30. Gli album dovrebbero essere ascoltati “come previsto dagli artisti” in quanto raccontano “una storia”, ha spiegato la cantante su Twitter.

This was the only request I had in our ever changing industry! We don’t create albums with so much care and thought into our track listing for no reason. Our art tells a story and our stories should be listened to as we intended. Thank you Spotify for listening 🍷♥️ https://t.co/XWlykhqxAy — Adele (@Adele) November 21, 2021

Facciamo notare che è comunque possibile riprodurre in modo casuale un album utilizzando i controlli per i singoli brani. Questo aggiunge essenzialmente un passaggio in più e spinge a scegliere una prima traccia. I rivali come Apple Music consentono ancora di toccare un pulsante “shuffle” da una pagina di album.

Non c’è dubbio che alcuni album debbano essere riprodotti in ordine, incluso 30 (e vorremmo aggiungere anche The Dark Side Of The Moon dei Pink Floyd). Ciò intesse una narrazione intorno a un momento importante della vita di Adele.

Tuttavia, i critici hanno già sollevato preoccupazioni sulla rimozione di una funzionalità per compiacere un artista. Una cosa è consigliare di riprodurre gli album in un certo modo ma un’altra è togliere il controllo agli ascoltatori per dettare quell’ordine. Insomma, è stato creato un precedente.

Spotify ha però un incentivo per apportare modifiche come questa, almeno: il singolo principale di Adele di 30, “Easy On Me”, ha battuto il record di streaming in un solo giorno precedentemente detenuto dal megagruppo K-pop BTS.

Sebbene Spotify non abbia delineato la sua logica, la società probabilmente non è ansiosa di inimicarsi uno dei suoi musicisti più importanti e rischiare di perdere clienti.

