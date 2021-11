Blackview Tab 11 è il tablet perfetto per la multimedialità

Nel mese di dicembre dovrebbe venir presentato il nuovo Blackview Tab 11, tablet di fascia media che si porrà come uno dei principali protagonisti per un utilizzo multimediale a 360°.

Blackview Tab 11 sarà alimentato dal SoC Unisoc T618 con CPU octa-core. Sebbene non sia realizzato dai più conosciuti Qualcomm o Mediatek, il SoC ha un punteggio AnTuTui superiore allo Snapdragon 675, posizionando il tablet quindi nella fascia media.

Blackview è piuttosto generoso nell’accoppiare il tablet con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e spazio di archiviazione espandibile via microSD, sottolineando ancora di più l’essenza multimediale perfetta per il download di serie TV o giochi.

Tab 11 ha un display da 10,36 pollici con una risoluzione fino a 2000×1200 pixel, con la possibilità di mostrare fino a dieci milioni di colori. Sia per la navigazione di feed social, live streaming o reality show, il display mostra sfumature più uniformi e contenuti più realistici con colori vivaci.

Un’altra conferma della sua essenza di tablet multimediale, Tab 11 ha già ricevuto la certificazione Widevine L1 che garantisce agli utenti la possibilità di guardare contenuti video su Youtube, Netflix, Disney+ ad alta risoluzione.

Nel reparto fotocamere, Tab 11 è costituito da una fotocamera posteriore da 13 MP e una fotocamera frontale da 8 MP. Sebbene una fotocamera da 8 MP potrebbe non fornire agli utenti immagini super nitide, la fotocamera frontale del Tab 11 può fornire colori piacevolmente saturi e garantire una riproduzione del colore coerente rispetto a quella posteriore.

Una caratteristica inusuale in questa fascia di mercato è la presenza di due slot per schede nano SIM 4G, con tanto di funzione telefonica. Con il doppio supporto 4G, Tab 11 può essere utilizzato come un telefono cellulare di dimensioni maggiori che consente chiamate telefoniche anche quando gli smartphone hanno esaurito la carica.

Il lancio di Blackview Tab 11 dovrebbe avvenire a dicembre con il prezzo di vendita che si aggirerà intorno ai 180 euro. Su Aliexpress è già presente l’inserzione, anche se il prezzo deve essere preso solo come un placeholder.