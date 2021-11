Alien: Isolation in arrivo su Android il 16 dicembre

Feral Interactive è lo studio dietro alcuni dei migliori porting di Android e, in concomitanza con le nomination dei The Game Awards 2021, ha annunciato che pubblicherà Alien: Isolation su Android e iOS il 16 dicembre. Anche se ci sono alcuni orribili giochi legati al franchise di Alien, Isolation promette molto bene, grazie al lavoro dettagliato dello sviluppatore Creative Assembly, che si è preso il tempo di imitare i suoni e l’aspetto del primo film Alien per creare qualcosa di veramente speciale.

Non solo questo gioco horror di sopravvivenza ha vinto tanti di premi, ma è anche un ingresso appropriato nell’universo di Alien con una storia che esplora gli eventi che hanno avuto luogo tra i primi due film.

Quando lasciò la Terra, Ellen Ripley promise a sua figlia Amanda che sarebbe tornata a casa per il suo undicesimo compleanno. Non andò così. Quindici anni dopo, Amanda Ripley scopre che è stata rinvenuta la scatola nera della nave in cui viaggiava sua madre. Amanda arriva sulla stazione spaziale Sevastopol per risolvere finalmente il mistero sulla scomparsa della propria madre, ma la aspetta un terrore sconosciuto. Vivi una terrificante sfida per la tua sopravvivenza mentre esplori la labirintica stazione spaziale Sevastopol. Senza preparazione né equipaggiamento adeguato, dovrai far ricorso a tutta la tua astuzia e al tuo coraggio per sopravvivere.

Il trailer offre un rapido assaggio del gameplay che ci si può aspettare da Alien: Isolation. Come potete vedere, questo è davvero un gioco horror di sopravvivenza. L’obiettivo, fuggire da una stazione spaziale che ospita un alieno. La fuga non sarà facile e l’Alieno è sempre in agguato, il che significa che nascondersi e una perfetta pianificazione del percorso sono le chiavi del successo.

