YouTube su Android TV testa le anteprime video con audio

Nel corso del tempo YouTube sta diventando sempre più piena di pubblicità. Questo non è necessariamente una cattiva cosa, dal momento che i creators fanno di tale funzione la loro principale fonte di guadagno (a meno di sponsorizzazioni esterne a YouTube). Tuttavia, se a ciò includiamo alcune funzioni “dalla dubbia utilità” che Google sta testando su YouTube (come ad esempio il nascondere il conteggio dei Non Mi Piace in un video), l’esperienza generale non è delle migliori, soprattutto su Android TV.

Una di queste è la riproduzione automatica delle anteprime, come già avviene da tempo, ma con l’aggiunta dell’audio. Con questa nuova “funzione” attiva, il video su cui si è soffermati nella schermata iniziale di YouTube di Android TV o nella visualizzazione dell’abbonamento inizierà con un leggero ritardo di circa 3 secondi. I video continueranno a essere riprodotti per un po’ prima di abbassare lentamente il volume e fermarsi: non possiamo dire perché non c’è un’accelerazione altrettanto graduale all’inizio.

Se non apprezzate questo comportamento, la buona notizia è che si può facilmente disabilitarlo. Basta navigare verso le impostazioni di YouTube fino a trovare l’opzione “Anteprime con audio”. Disattivarlo non solo disattiva l’audio, ma ripristina anche le anteprime al loro precedente formato simile a una presentazione (che iniziano immediatamente, non dopo un ritardo di 3 secondi).

Forse ci sono davvero persone che accolgono con favore l’esistenza di una rumorosa home page di YouTube piena di anteprime. Tuttavia, aggiungere funzioni simili dando la possibilità di disattivarle è senza dubbio la migliore scelta per Google e per gli utenti (rimanendo fiduciosi che Google non faccia marcia indietro sulla possibilità di disattivarlo).

