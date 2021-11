Con Bitcoin Profit App il trading online è alla portata di tutti

Cercando informazioni sul mondo delle fintech siamo finiti ad appassionarci del mondo del trading online che, a differenza del passato in cui era destinato solo agli esperti del settore, è stato adesso aperto a tutti grazie a una serie di piattaforme che lo rendono semplice ed intuivo. Navigando per la rete ci siamo imbattuti nella Bitcoin Profit recensione e siamo rimasti convinti della sua bontà.

Senza alcuna sorpresa, la piattaforma si basa sulla tecnologia Bitcoin Profit, diventata famosa nel settore del trading automatico, e sviluppata da John Mayers. Bitcoin Profit è unico perché esegue analisi di mercato più velocemente di altri sistemi sul mercato. Il suo algoritmo ha un tempo di scansione di 0,01 secondi, il che gli permette di sapere cosa accadrà sul mercato in termini di variazione di prezzo di una criptovaluta ancora prima che tale variazione abbia luogo.

Dando un’occhiata al materiale informativo e alle opinioni di altre persone in giro per la rete, abbiamo riscontrato che la piattaforma ha essenzialmente 3 vantaggi che saltano immediatamente all’occhio:

Piattaforma di trading gratuita da utilizzare

Attenzione alla sicurezza con l’utilizzo dello standard SSL su ogni pagina e della crittografia AES (la stessa usata da WhatsApp)

Analisi dei dati storici e conduzione di analisi di mercato sfruttando gli indicatori tecnici

È bene notare che, nonostante il nome sia utilizzato ampiamento a fini di marketing, i Bitcoin sono solo una piccola porzione del trading che la piattaforme mette a disposizione. Dalle azioni delle società ai CFD (contratti per differenze), il ventaglio di possibilità è molto ampio.

L’unica contro indicazione a questo genere di piattaforme (non un qualcosa che riguarda nello specifico Bitcoin Profit App) che ci sentiamo di porre alla vostra attenzione è per l’appunto di fare attenzione. Il trading online può trasformarsi in un secondo stipendio ma è bene non trattarlo come una sorta di gioco d’azzardo. In altre parole, affidatevi agli algoritmi ma fate attenzione a come investite i vostri soldi.