Google Stadia controller e Chromecast Ultra in super offerta a 22 euro

In occasione del secondo anniversario di Google Stadia, che ha debuttato il 19 novembre 2019 negli USA, Google ha organizzato una promozione davvero molto allettante sulla Premiere Edition.

Sebbene il suo successo in quei due anni sia probabilmente un dibattito per un altro giorno, ha sicuramente contribuito a portare l’attenzione sul concetto di cloud gaming e streaming di giochi. Per commemorare il secondo anniversario della piattaforma, Google offre una promozione anticipata del Black Friday per gli amanti di Stadia (o per i curiosi), rendendo la Premiere Edition praticamente un acquisto d’impulso.

Se stavate aspettando il momento giusto per provare Google Stadia o se volete semplicemente acquistare una Chromecast Ultra a prezzo stracciato, ora è la vostra opportunità.

Regolarmente 80 euro, il pacchetto Premiere Edition che include lo Stadia Controller e la Chromecast Ultra è ora disponibile per 22,22 euro con spedizione gratuita, ovvero con un risparmio del 72%.

Come detto, ciò include un Chromecast Ultra, una soluzione di streaming leggermente più vecchia rispetto al nuovo Chromecast con Google TV, ma comunque un prodotto molto capace, soprattutto per così poco. E, naturalmente, il pacchetto include il controller Stadia che si connette tramite Wi-Fi per migliorare l’esperienza di cloud gaming.

Soprattutto considerando che un Chromecast è utile per molto più di Stadia, questo è un’offerta davvero eccellente. Google non ha annunciato per quanto tempo è possibile approfittare di questo sconto ma questa sembra sicuramente un’offerta a tempo limitato, quindi vi consigliamo di sbrigarvi.

Nel caso non doveste arrivarci, c’è anche un’altra offerta che potrebbe suscitare il vostro interesse. Se si acquista un gioco a un prezzo superiore a 29,99 euro sulla vetrina di Google Stadia, si riceverà un pacchetto Premiere Edition in maniera completamente gratuita.

Non sono esattamente 22 euro, ma questa è un’offerta altrettanto interessante. In questo caso però, l’offerta è disponibile solo fino al 29 novembre.