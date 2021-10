Google Stadia lancia le demo gratuite di 30 minuti

Il servizio di cloud gaming Google Stadia sta ancora escogitando nuovi modi per attirare i giocatori e finalmente ne sta provando uno che abbiamo suggerito per anni: prove gratuite a tempo limitato di interi giochi, così da “toccare con mano” il gioco prima eventualmente di acquistarlo.

Il primo gioco a essere interessato da questa novità è Hello Engineer: basta recarsi sulla piattaforma di Stadia, accedere con il proprio account Google e giocare a una prova gratuita di 30 minuti di Hello Engineer semplicemente seguendo questo link e scorrendo verso il basso fino al pulsante “Prova gratuita” che vedi di seguito.

Un rappresentante di Stadia ha riferito a The Verge che questo è un esperimento che Google testerà nei prossimi due mesi e che arriverà su altri titoli selezionati nelle settimane a venire. Non saranno sempre sessioni di 30 minuti e potreste non vedere gli stessi giochi di tutti gli altri, però. Lo scopo è personalizzare il test in maniera singola per ognuno degli utenti.

Google ha anche una pagina web dedicata ai giochi offerte con prove gratuite, anche se al momento si trova solo Hello Engineer.

Google ha già provato alcune demo limitate ma non ha magicamente migliorato i propri numeri di utilizzo della piattaforma. Ma è un passo nella giusta direzione, soprattutto se diventa una caratteristica standard dei titoli Stadia. E perchè no? Dal punto di vista di uno sviluppatore di giochi o di un editore, non è necessario alcun lavoro per creare una demo e il fatto che si tratti di un gioco cloud dovrebbe alleviare qualsiasi problema di privacy.

Ad ogni modo, se vi piace Hello Engineer, potete acquistarlo per 19,99 euro su Stadia o sottoscrivere un abbonamento Stadia Pro che lo include gratuitamente. Altri giochi completamente gratuiti su Stadia sono Destiny 2 e Super Bomberman R Online.