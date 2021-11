Spotify introduce i testi delle canzoni anche in Italia

Dopo l’introduzione in Italia della funzione Music + Talk, Spotify ha annunciato che i testi delle canzoni stanno diventando disponibili per i suoi utenti in tutto il mondo, sia gratuiti che premium. Saranno accessibili su Android e iOS, oltre che su web player, console di gioco e altre piattaforme (Playstation 4, Playstation 5, XBox One, Android TV, FireTV, Samsung, Roku, LG, Sky e Comcast).

Musixmatch continua a fornire testi per Spotify, come ha fatto nell’ultimo anno: li fornisce anche per Apple Music e app come Instagram e Shazam, quindi non è una sorpresa.

Per vedere le parole delle canzoni, basta iniziare ad ascoltare qualcosa, recarsi nella scheda “In riproduzione” ed eseguire uno swipe verso l’alto dalla parte inferiore dello schermo: se la canzone ha testi in tempo reale, dovrebbero apparire. Il processo è leggermente diverso sia per le app desktop che per quelle TV (non essendo dotate, nella maggior parte dei casi, di touchscreen).

Con questa funzione Spotify si mette in pari con Apple Music, che ha offerto l’accesso ai testi delle canzoni sincronizzati da diverso tempo ormai. Inoltre, accontenta una gran parte della sua utenza che ha chiesto a gran voce l’integrazione dei testi dopo il mezzo fallimento ottenuto con Genius.

Nel frattempo, segnaliamo che Spotify sta ampliando la sua portata, portando il proprio servizio in Iraq, Repubblica del Congo, Tagikistan, Venezuela, Libia e Repubblica Democratica del Congo. Ciò significa che circa 180 milioni di persone in più in tutto il mondo possono ora ascoltare musica sulla piattaforma e, grazie a questo recente cambiamento, sarà anche più facile imparare le parole delle loro canzoni preferite.

