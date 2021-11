Accessori per la PS5: le caratteristiche e i dettagli

C’è chi non vede l’ora di averla tra le mani, e chi invece mente. Da ormai un anno, nel settore del gaming si parla solo della PlayStation 5 (puoi consultare qui il prezzo della PS5 su gamestop.it), con gli appassionati dilaniati da un’attesa che non ne vuol sapere di terminare.

Mentre in Gran Bretagna le vendite procedono spedite, tanto da aver toccato quota 1 milione già nelle scorse settimane, nel nostro Paese l’attesissima console firmata Sony è (praticamente) introvabile, a fronte di una richiesta ampissima e di scorte minime.

Se sei tra i pochi fortunati che possono vantare di averla esposta in cameretta, in questo articolo trovi una rassegna degli innovativi accessori per la PS5 con cui rendere il divertimento ancora più entusiasmante.

1 – Controller wireless DualSense

Partiamo dal controller wireless DualSense, progettato per garantire un’esperienza di gioco profonda. Il joypad offre “un coinvolgente feedback aptico, grilletti adattivi dinamici e microfono integrato, perfettamente integrati in un design iconico”.

Il risultato? Ogni azione viene simulata direttamente nelle mani del giocatore che può interagire facilmente con i suoi compagni di avventura utilizzando il microfono integrato.

Il controller wireless DualSense è disponibile in tre diverse colorazioni, Midnight Black, White e Cosmic Red, e combina un layout iconico e intuitivo con levette migliorate. C’è anche il nuovo tasto Crea che prende il posto del ‘vecchio’ Share.

Per rende il prodotto ancora più personalizzato e non correre il rischio di danneggiarlo durante le sessioni di gioco più avvincenti, sul web sono presenti diversi modelli di cover in silicone da applicare al controller.

2 – Cuffie wireless con microfono PULSE 3D

Per i giocatori che non possono fare a meno di giocare nella modalità multiplayer, per sfidare i propri amici o mettersi in mostra online, le cuffie wireless con microfono PULSE 3D sono un accessorio per PS5 davvero immancabile.

Presentano un design ottimizzato con “doppio microfono con eliminazione del rumore, ricarica USB Type-C e una serie di comandi di facile accesso” e sono state progettate appositamente per l’audio 3D offerto dalla console PlayStation 5.

Come il controller, anche le cuffie wireless con microfono PULSE 3D sono disponibili in più colorazioni: si può scegliere la variante White o quella Midnight Black.

3 – Telecamera HD

Molto popolare tra i gamer è la Telecamera HD per PlayStation 5, perfetta per condividere l’azione di gioco da protagonista. La telecamera è dotata di doppie lenti per l’acquisizione a 1080p e di una base integrata e implementa una funzionalità ad hoc per rimuovere lo sfondo.

4 – Telecomando Media

C’è un mondo da scoprire, all’interno della nuovissima console Sony. Grazie al Telecomando Media basta un click per lanciare Disney+, Netflix, Spotify e YouTube, anche quando la PlayStation è spenta e godersi l’intrattenimento a 360 gradi.

Come i classici telecomandi, presenta tasti per esplorare i menu, regolare le impostazioni di volume e accensione/spegnimento dei televisori compatibili con il trasmettitore IR integrato e muoversi tra le diverse piattaforme.

5 – Base di ricarica per controller wireless DualSense

La base di ricarica per controller wireless DualSense, come suggerisce il nome, consente di caricare velocemente due joypad contemporaneamente senza occupare le porte USB della console. In questo modo, non ci sarà più bisogno di interrompere il gioco per colpa della batteria!