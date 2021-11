La scelta dell’operatore telefonico è un passaggio importante da compiere quando si acquista un cellulare nuovo o quando, per ragioni diverse, si sceglie di cambiare la propria tariffa telefonica. Decidere quale tra i migliori piani tariffari mobile è il più adatto a noi richiede un’accurata ricerca per evitare di imbattersi in costi troppo elevati o opzioni che poco si addicono alle esigenze telefoniche del singolo.

Non tutti ad esempio hanno necessità di avere un costante accesso a internet o chiamate e messaggi gratuiti, mentre chi usa molto il telefono cellulare per lavoro potrebbe essere interessato ad un piano più inclusivo. Di seguito abbiamo elencato le migliori offerte per cellulari ricaricabili presenti sul mercato italiano, in modo tale da fornire un quadro completo dei differenti piani tariffari per orientarti verso la scelta più adatta a te.

Le migliori tariffe per telefoni cellulari

TIM è uno degli operatori telefonici più diffusi sul suolo italiano, ed offre ai propri clienti una vasta scelta di opzioni. Tim Advance comprende minuti e SMS illimitati e connessione Internet fino a due Gigabit, ed è disponibile in diverse versioni: TIM Advance 4.5G include 40GB in 4.5G per la navigazione, oltre a messaggi e chiamate gratuite, a 19,99 Euro/mese, mentre TIM Advance 5G offre gli stessi vantaggi ma con una disponibilità totale di 50GB. Un’altra opzione interessante per coloro che utilizzano parecchio il cellulare anche per chiamate internazionali è TIM Advance 5G UNLIMITED che comprende minuti, SMS e Giga senza limiti in 5G + 250 minuti verso l’estero a 39,99 euro/mese. La tariffa di TIM più indicata per i giovani Under 30 è senza dubbio TIM Young Senza Limiti (14,99 euro/mese), che include 30GB di traffico in 4G, navigazione illimitata per social, chat e musica e minuti illimitati per tutti i numeri nazionali ed europei. Invece TIM 60+ senza limiti è pensata appositamente per gli utenti Over 60 e comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e internazionali dell’Unione Europea più 4GB di traffico in 4.5G e navigazione illimitata per le chat a 13 euro al mese.

Vodafone è un altro operatore estremamente conosciuto nel panorama nazionale. Offre tariffe diversificate per soddisfare ogni tipologia di cliente, vediamone alcune. Simple Digital include 1000 minuti e 20GB di traffico in 5G, e costa 14,99 euro al mese. Vodafone Red Unlimited Smart invece garantisce chiamate e messaggi illimitati e navigazione senza barriere economiche su social, chat e musica a 18,99 euro al mese, mentre Vodafone Shake it easy, dedicata agli utenti minori di 30 anni, propone minuti e SMS illimitati e 30GB di internet in 5G sempre a 14,99 euro al mese. Infine Vodafone Facile, pensata per gli Over 60, al prezzo di 12,99 euro al mese comprende minuti e SMS senza limiti e in aggiunta 4GB di internet in 5G.

WINDTRE rappresenta un’altra alternativa molto interessante. Tra le opzioni disponibili troviamo Unlimited Easy Pay che offre al costo di 29,99 euro mensili minuti e SMS infiniti, al pari dei Giga (in 5G). XLarge Easy Pay comprende 200 SMS verso tutti, minuti illimitati e 60GB a 16,99 euro al mese, mentre Large Easy Pay garantisce 200 SMS, minuti illimitati, 40GB a due euro in meno, 12,99 al mese. Infine Medium Easy Pay, l’offerta più economica, include minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 20GB a 12,99 euro al mese.

L’ultimo operatore che vi presentiamo è Iliad, arrivato da pochi anni sul mercato italiano ma già ampiamente diffuso sul territorio. Tra le tariffe che offre menzioniamo Giga 50, che include minuti, SMS illimitati e 50GB di traffico in 4G a 7,99 euro al mese, e Giga 40, che varia solo nel numero di GB (scendono da 50 a 40) e costa un euro in meno, 6,99 al mese. Per chi non è interessato alla navigazione su internet l’opzione Voce, che garantisce 40MB di traffico, minuti e SMS illimitati è probabilmente la migliore, specialmente per le persone anziane.