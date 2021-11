Android 12 disponibile su LG G8, Moto G 2015 e Galaxy Note 10.1 via Custom ROM

Il modding rappresenta la principale via di aggiornare smartphone e tablet usciti da tanto sul mercato e ormai fuori dalle finestre di aggiornamenti ufficiali. Non è un caso allora che la community si stia sforzando per allargare la lista di dispositivi compatibili con le Custom ROM basate su Android 12, includendo soprattutto modelli vecchi. A questo proposito, vi segnaliamo che sono state rilasciate le prime Custom ROM basate su Android 12 per LG G8, Moto G 2015 e Samsung Galaxy Note 10.1.

In particolare, per LG G8 è disponibile una prima versione di ArrowOS 12.0 mentre per il Samsung Galaxy Note 10.1 e il Moto G5 2015 una versione Unofficial di LineageOS 19.0.

Segnaliamo che il SELinux è impostato in “Enforced”, il che significa che la sicurezza del boot e dello smartphone in generale è ad ottimi livelli. Per conoscere nel dettaglio il ruolo del SELinux, vi rimandiamo alla nostra guida di approfondimento.

Download e installazione di Android 12 via Custom ROM

Per installare la ROM basata su Android 12 sul vostro smartphone o tablet, vi servono il bootloader sbloccato e una recovery custom come la TWRP (cose che vanno ad invalidare la garanzia legale del produttore). Se avete questi requisiti, la guida passo passo all’installazione la trovate qui di seguito: