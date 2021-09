Android 12.1 AOSP avrà un nuovo sfondo dopo 5 anni

A partire da Android 12.1, versione intermedia attesa in primavera e prima del rilascio di Android 13 dell’anno prossimo, il codice AOSP potrà contare su uno sfondo di sistema del tutto nuovo. Si tratterà del primo nuovo sfondo dopo oltre 5 anni (da Android 7.0).

Forse non tutti sanno che fra la versione AOSP di Android e quella che la maggior parte dei produttori integra a bordo dei loro smartphone c’è una grandissima differenza. D’altronde, ogni produttore fa in modo di personalizzare l’esperienza in maniera da offrire qualcosa di diverso rispetto agli altri. Utilizzando però la versione AOSP si ha a disposizione un sistema operativo bello e pronto, con tanto di applicazioni di base per i messaggi, per le chiamate e per la navigazione web.

Una delle ultimissime modifiche al codice che Google ha appena presentato internamente all’Android Open Source Project (AOSP) Gerrit è intitolata “Il cielo non è rosa“. Infatti, a partire dalla versione open source di Android 12.1 non ci sarà più lo sfondo rosa presente da Android 7 ma verrà introdotto un nuovo wallpaper di sistema che abbiamo incorporato di seguito.

Android 7 – 12 sfondo AOSP Android 12.1 wallpaper AOSP





Si prevede che Android 12.1 verrà rilasciato tra Android 12 e Android 13. La versione stabile di Android 12 dovrebbe essere lanciata il 4 ottobre, mentre Android 13 dovrebbe essere lanciato nell’autunno del 2022.

Fra le altre novità presenti nel codice AOSP di Android 12 troviamo una super ricerca universale integrata, una UI molto più semplice per effettuare una chiamata di emergenza e una UI altrettanto semplice e immediata per la condivisione di un link.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che il rilascio di Android 12 avverrà un paio di settimane prima della presentazione finale dei Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro.