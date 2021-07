Android 12 rende estremamente semplice e immediata la condivisione di un link

Fra le novità che sono passate sotto traccia della beta 3 di Android 12 ce n’è una molto interessante che consente di condividere in maniera semplice ed immediata un link.

La nuova funzione di condivisione URL di Android 12 consente di copiare rapidamente i collegamenti dalla schermata del multitasking. Quando la Beta 3 è stata lanciata per la prima volta, non sapevamo come funzionasse poiché Google non ha annunciato ufficialmente la funzione. Ma la società ha ora condiviso la documentazione per gli sviluppatori, con la quale fa luce su questa nuova fantastica funzionalità.

Secondo la documentazione, la funzionalità di condivisione URL può essere abilitata da qualsiasi app che fornisce un’interfaccia utente Web e sovrascrive il metodo onProvideAssistContent della classe Activity. Questo metodo viene usato per fornire all’app Assistant informazioni strutturate sul contenuto in primo piano. In sostanza, le app possono dire all’assistente che il contenuto in primo piano viene caricato da una pagina Web specifica. E in Android 12, quell’URL viene estratto e mostrato all’utente, consentendo loro di copiarlo facilmente dalla schermata delle app recenti.

L’interfaccia grafica di questa funzione la potete vedere negli screenshot qui sopra. Come potete vedere, l’icona che permette di copiare l’ultimo link che è stato visto si trova in alto a destra. Tappando sull’icona viene copiato in automatico il link e viene aperto il menu della condivisione standard di Android.

Considerando che si tratta di una funzione presente su Android 12 e per niente legata a Google (nella beta solamente Google ha potuto abilitarla su Chrome), qualsiasi sviluppatore la può implementare nella propria applicazione.

Non si tratta certo di una novità assoluta ma è comunque un modo per semplificare e velocizzare la condivisione di un indirizzo web verso altre applicazioni.

