Android 12 potrebbe essere rilasciato il 4 ottobre

Android è un sistema operativo open source e, per tale motivo, il codice sorgente e tutte le sue modifiche vengono regolarmente pubblicati e aggiornati. La scorsa settimana Google ha rilasciato la quinta e ultima beta di Android 12 (con tante novità, alcune delle quali non ancora attive) e tutti ormai aspettiamo il rilascio della versione stabile.

Google al momento non ha dichiarato nulla in merito ma, stando a un documento interno ottenuto da XDA, il colosso di Mountain View potrebbe rilasciare il codice sorgente AOSP il prossimo 4 ottobre, con l’aggiornamento degli smartphone Pixel compatibili previsto in contemporanea.

Il documento in questione, visibile nel tweet qui sotto, ha lo scopo di informare i produttori sulle scadenze che ruotano attorno alla spedizione di hardware con software approvato da Google, assicurando che i dispositivi non si avviino con versioni del sistema operativo super obsolete.

The Android 12 stable update may be released on October 4, as that's when Google plans to release to AOSP. This tentative release date was also mentioned by a 3PL. pic.twitter.com/PMN802gQj0 — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 12, 2021

Insieme a queste scadenze, il documento menziona anche le date di rilascio AOSP per Android 10, 11 e 12. È interessante notare che le date AOSP di Android 10 e 11 si allineano con le date di rilascio stabili dei due aggiornamenti sugli smartphone Pixel. E guardando più indietro, la data di rilascio di Android 9 AOSP coincide anche con il lancio stabile di Android 9.

Tenendo conto degli ultimi 3 anni quindi, è molto probabile che il lancio del codice sorgente di Android 12 coincida con il rilascio dell’aggiornamento ufficiale degli smartphone Pixel.

XDA afferma inoltre che la data del 4 ottobre è stata menzionata anche indipendentemente da un partner logistico di terze parti. XDA è di solito tra le fonti migliori quando si tratta di indiscrezioni su tutto ciò che riguarda il codice di Android, quindi confidiamo che questo screenshot sia reale.

Tuttavia, precisiamo non è chiaro quando siano stati ottenuti esattamente i dettagli e se siano definitivi o ancora soggetti a modifiche. È possibile che Google abbia deciso di rilasciare Android 12 in una data diversa nel frattempo, ma se non è cambiato nulla e se lo screenshot è autentico, l’appuntamento è fissato per il 4 ottobre.

