Samsung al lavoro sul nuovo Galaxy Note 21? Probabile

Il Galaxy Note 20 è stato l’ultimo modello della serie che Samsung ha deciso di sviluppare, prima di abbandonare la serie e concentrarsi maggiormente sugli smartphone flessibili Z Fold e Z Flip. Samsung tuttavia potrebbe aver già iniziato a lavorare sul Galaxy Note 21, come suggerisce un tweet del leaker Ice Universe.

someone in the supply chain has seen evidence of the existence of the next generation Galaxy Note. — Ice universe (@UniverseIce) September 11, 2021

Egli cita una fonte nella catena di approvvigionamento che ha visto prove dell’esistenza di un nuovo dispositivo Galaxy Note. Resta da vedere se il nuovo modello Note sarà noto come Galaxy Note 21 o Note 22.

La gamma Galaxy Note 20 è stata rilasciata l’anno scorso e, sebbene Samsung non abbia esplicitamente affermato che la serie non è più in sviluppo, alcuni segnali indicano il contrario.

All’inizio di quest’anno, un dirigente Samsung avrebbe affermato che la società non rilascerà un flagship Note nel 2021 perché sarebbe difficile rilasciare più modelli di punta con compatibilità S Pen “entro un anno”. Anche la carenza globale di chip potrebbe aver avuto un ruolo.

Il Galaxy S21 Ultra e il Galaxy Z Fold 3 sono i primi telefoni non Note del colosso della tecnologia coreano a supportare la S Pen.

Un Samsung Galaxy Note 21 significa nessun Galaxy S22?

Anche lo YouTuber Jimmy Is Promo è intervenuto dicendo che la serie non è mai stata cancellata, aggiungendo che Samsung alternerà le versioni delle serie Galaxy S e Note ogni anno, cosa che anche i fan hanno richiesto.

Koh Dong-jin di Samsung aveva precedentemente affermato che la serie Note sarebbe tornata nel 2022. Tuttavia, i tempi di lancio potrebbero cambiare. Qualche tempo fa, è stato riferito che Samsung non ha rinnovato il marchio per il Galaxy Note, cosa che è stato visto come un segno di cancellazione in quanto le relative registrazioni di marchi sono valide fino ad aprile 2023.

Per ora è difficile dire qualcosa con certezza sul destino della linea Note. Sebbene Samsung sembri dare la priorità ai telefoni pieghevoli e i suoi ultimi telefoni Galaxy Z siano partiti con un buon inizio, i modelli convenzionali rappresentano ancora la maggior parte delle vendite di smartphone (anche se il Galaxy S21 non sta andando benissimo).

