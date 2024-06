L’analista Ming-Chi Kuo suggerisce che Samsung potrebbe tornare a utilizzare solo i chip Snapdragon per l’intera gamma Galaxy S25.

Sono passati solo pochi mesi da quando Samsung ha lanciato la linea Galaxy S24, ma stiamo già sentendo molti dettagli sulla serie Samsung Galaxy S25 del prossimo anno. Un problema con gli attuali modelli S24 è che utilizzano processori diversi in varie regioni. Alcune aree montano i chipset Snapdragon 8 Gen 3 in tutti i modelli della serie S24, mentre altre hanno il processore Exynos 2400 nel Galaxy S24 e Galaxy S24+.

Tuttavia, Samsung potrebbe cambiare questa situazione per la serie S25.

Questa non è la prima volta che Samsung utilizzerà l’ultimo chipset Qualcomm per ogni modello della serie Galaxy S. Nel 2023, la serie Galaxy S23 presentava il chipset Snapdragon 8 Gen 2 in tutte le regioni. Tuttavia, la serie Galaxy S24 è tornata alla normalità, con Samsung Galaxy S24 e Galaxy S24+ venduti con Exynos 2400 nella maggior parte delle regioni e Snapdragon 8 Gen 3 in mercati chiave come Stati Uniti, Canada, Cina, Taiwan e Giappone.

Qualcomm will likely be the sole SoC supplier for the Samsung Galaxy S25 (vs. 40% for the S24), as the Exynos 2500 may not ship due to Samsung's lower-than-expected 3nm yield.

In addition to the significant increase in supply share, Qualcomm's Snapdragon 8 Gen 4 will see a price…

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 17, 2024