È in fase di lancio una nuova versione beta di WhatsApp con una modifica al modo in cui l’app gestisce i trasferimenti della cronologia delle chat tra dispositivi che non coinvolge Google Drive.

Una delle sfumature più fastidiose dell’utilizzo di WhatsApp su Android è sempre stata l’avvertenza che se si desidera conservare la cronologia delle conversazioni quando si cambia telefono, è necessario utilizzare il proprio spazio di archiviazione su Google Drive. WhatsApp ha reso il processo generalmente semplice, ma era comunque una seccatura aggiornare manualmente le conversazioni sul tuo account Google Drive.

Codici QR e trasferimenti chat in locale nel futuro di WhatsApp

Nella versione 2.24.9.19 di WhatsApp è stata implementata una nuova funzionalità di trasferimento chat che utilizzerà un codice QR per inviare dati (tramite WABetaInfo). Quando si cambia dispositivo, WhatsApp visualizzerà un codice QR sul vecchio telefono con tutti i dati dell’utente ancora presenti. Una volta scansionato il codice QR dal nuovo dispositivo, i dati della chat verranno spostati.

Non siamo stati in grado di testare la nuova funzionalità di trasferimento chat in WhatsApp, anche se possiamo immaginare che sarà un po’ più semplice da gestire rispetto all’utilizzo di Google Drive. È possibile che il trasferimento dei dati richieda del tempo, a seconda della quantità di cronologia accumulata dall’utente. Non siamo inoltre sicuri se sia necessario effettuare l’accesso su entrambi i dispositivi (cosa probabile in caso di backup crittografati) o se il codice QR funge da strumento di accesso sul nuovo telefono.

Questo strumento sembra essere leggermente diverso dallo strumento di trasferimento chat utilizzato tra iOS e Android, che necessita di un cavo fisico per funzionare correttamente. Il processo è piuttosto semplice, ma richiede un po’ di tempo perché ci sono molti passaggi da seguire. Il nuovo strumento di trasferimento in questa nuova versione beta eviterà idealmente passaggi come questi.

La versione beta di WhatsApp con il nuovo strumento di trasferimento è disponibile tramite Google Play Store, a condizione che tu sia già iscritto al programma beta, che al momento è pieno. Non si sa quando la funzionalità verrà resa disponibile al pubblico, ma potrebbe volerci un po’ di tempo.