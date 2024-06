I tablet Android di fascia alta sono pochi e rari, ma è l’esperienza software che può creare o distruggere l’affare. Android in versione “vanilla” offre molte cose giuste per i tablet Android, come la flessibilità con gli stati della barra delle applicazioni e il multitasking a schermo diviso senza preoccupazioni. Tuttavia, i recenti aggiornamenti di Android 15 hanno privato gli utenti di un comodo accesso alla funzione Cerchia e Cerca di Google quando utilizzano una barra delle applicazioni persistente o un’interfaccia utente a schermo diviso. Per fortuna, l’ultimo aggiornamento Android 15 Beta 3 include una correzione per questo comportamento.

Cerchia e Cerca torna semplice da usare con Android 15

Cerchia e Cerca è stato introdotto insieme alla serie Samsung Galaxy S24 all’inizio di quest’anno come una comoda funzionalità per facilitare la ricerca di immagini sullo schermo (non a caso è la funzione IA più usata su questi smartphone). È notevolmente simile a Google Lens, ma non è necessario perdere il contesto uscendo dall’app o facendo uno screenshot da utilizzare per Lens: basta premere a lungo la maniglia di navigazione sullo schermo per richiamare l’interfaccia utente Cerchia e Cerca.

Subito dopo il lancio, la funzionalità ha peso la sua esclusività Samsung ed è ora disponibile anche su schermi più grandi come il Pixel Tablet di Google con lo stesso trigger di lancio. Tuttavia, questo comportamento rimane invariato finché si utilizza una barra delle applicazioni temporanea che scompare quando le app passano a schermo intero, lasciando dietro di sé la maniglia di navigazione. Ai tempi di Android 12, Google ha consentito il blocco della barra delle applicazioni e l’opzione è riemersa con la build Android 15 Developer Preview 2. Dalla sua rinascita, tuttavia, Cerchia e Cerca non è stato disponibile sulla barra delle applicazioni persistente, fino ad ora.

Il ricercatore e informatore Mishaal Rahman spiega che Cerchia e Cerca dovrebbe essere accessibile tramite il tasto Azione nella barra delle applicazioni persistente. Questo pulsante sullo schermo viene visualizzato quando è attiva una barra delle applicazioni persistente, aprendo un cassetto delle app mobile. Tuttavia, l’handle di navigazione rimane non disponibile, lasciando inaccessibile anche Cerchio per cercare.

Rahman dimostra che l’ultimo aggiornamento di Android 15 Beta 3 risolve finalmente questa inadeguatezza consentendo agli utenti di avviare Cerchia e Cerca quando premono a lungo il tasto Azione mentre è abilitata una barra delle applicazioni persistente. Questa piccola ma utile modifica rende Cerchia e Cerca ugualmente accessibile sul tuo Pixel Tablet o Pixel Fold, indipendentemente dalla selezione sulla barra delle applicazioni. Funziona anche quando esegui il multitasking tra app utilizzando finestre a schermo diviso.