Per anni, il sistema di messaggistica a due livelli dell’iPhone è stato un argomento caldo. I messaggi da iPhone a iPhone nell’app Messaggi sono blu e godono di crittografia completa e funzionalità multimediali più robuste, come le animazioni. Ma i messaggi da iPhone e verso i dispositivi Android sono semplicemente SMS standard e contrassegnati da una bolla verde. La piattaforma di messaggistica separata di Apple è stata oggetto di una campagna di vergogna finanziata da Google e ha persino scatenato voci di intervento normativo. Ma con la recente conferma di Apple che inizierà a supportare il nuovo standard di messaggistica RCS in iOS 18, il campo di gioco della messaggistica di iPhone sta per essere livellato? Oppure stiamo semplicemente scambiando un acronimo con un altro, soprattutto a livello psicologico?

Confuso? Non preoccuparti. Stiamo per illustrare cosa potrebbe cambiare con l’adozione da parte di Apple del protocollo di messaggistica di prossima generazione GSMA.

Cosa sono gli SMS?

Short Message Service (SMS) è uno dei protocolli di messaggistica più diffusi al mondo. Risale agli albori della tecnologia mobile. Nel dicembre 1992, Neil Papworth, all’epoca ingegnere presso Vodafone, inviò il primo messaggio SMS augurando al suo capo “Buon Natale”. All’inizio del 2011, circa l’80% di tutti gli utenti di telefoni cellulari a livello globale – circa 3,5 miliardi di persone – inviavano messaggi SMS ogni mese.

Oggi, tuttavia, lo standard presenta alcuni notevoli inconvenienti. I messaggi SMS sono limitati a 160 caratteri e i testi inviati non possono includere foto, video, audio o GIF. Per questo, i telefoni cellulari si sono da tempo rivolti a un protocollo di supporto noto come Multimedia Messaging Service (MMS), ma anch’esso ha la sua parte di limitazioni tecniche, inclusi limiti di dimensione dei messaggi tristemente piccoli. Inoltre, gli SMS non supportano la crittografia end-to-end.

Ma nonostante tutti i modi in cui gli SMS sembrano datati in un’era dominata dalle piattaforme di messaggistica istantanea, hanno un vantaggio determinante: i messaggi SMS vengono instradati attraverso la rete mobile del tuo operatore, il che significa che non è necessario un piano dati per utilizzare la tecnologia. Questo fatto ha fatto sì che gli SMS siano spesso serviti come ripiego per protocolli più avanzati, incluso iMessage di Apple.

RCS, l’evoluzione degli SMS

RCS è l’abbreviazione di Rich Communication Services, anche se a volte viene commercializzato anche come “Messaggistica avanzata”. In ogni caso, è spesso posizionato come sostituto di prossima generazione di SMS e MMS. RCS consente agli utenti di sfruttare molte funzionalità che in precedenza erano esclusive delle piattaforme di messaggistica over-the-top come WhatsApp.

Ad esempio, il profilo universale RCS include il supporto completo per le conferme di lettura e gli indicatori di digitazione. Può anche facilitare chat di gruppo adeguate e consentire agli utenti di inviare immagini, video e clip audio ad alta risoluzione. Dall’inizio di quest’anno, l’implementazione di RCS da parte di Google offre anche la crittografia end-to-end (E2EE) predefinita sia per le chat individuali che di gruppo.

A differenza dei messaggi SMS, gli RCS vengono instradati tramite una connessione dati mobile o un collegamento Wi-Fi, con gli SMS che funzionano come fallback. Per questo motivo, il vecchio protocollo probabilmente non andrà da nessuna parte presto.

Una cosa importante da ricordare su RCS è che non è e non è mai stato concepito come un sostituto o un concorrente delle app di messaggistica istantanea. Fondamentalmente RCS è un protocollo di comunicazione tra operatori di telefonia mobile e tra telefono e operatore. Per usufruire di RCS non è necessario sottoscrivere un nuovo servizio. Finché il tuo telefono e il tuo operatore supportano RCS e utilizzi un’app compatibile come Messaggi di Google (l’azienda che ha spinto più di tutte sull’adozione), puoi sfruttare tutto ciò che il protocollo ha da offrire, a condizione, ovviamente, che la persona o le persone a cui stai inviando messaggi incontrino quegli stessi requisiti.

Come si inserisce iMessage tra SMS e RCS?

Apple ha annunciato iMessage nel giugno 2011, pochi mesi prima della morte di Steve Jobs nello stesso anno. A differenza di RCS, iMessage è un protocollo di messaggistica proprietario controllato esclusivamente da Apple e disponibile (salvo alcune soluzioni alternative occasionali e non ufficiali) solo su dispositivi iPhone, iPad, Apple Watch e Mac.

A partire dal 2024 con l’aggiornamento iOS 18, Apple prevede di integrare il supporto per RCS nella sua app Messaggi (in aggiunta agli SMS). Al momento della stesura di questo articolo, i due protocolli non comunicano tra loro. Pertanto, l’app Messaggi di Apple verrà impostata automaticamente su SMS/MMS quando gli utenti tentano di inviare testi e file multimediali a qualcuno con un telefono Android.

Dal punto di vista di un utente di iMessage, può sembrare che gli utenti Android siano bloccati in un’era di messaggistica passata, anche se quest’ultimo non è responsabile della situazione. A causa della dipendenza di iMessage da SMS/MMS per la comunicazione Android, i file multimediali finiscono pixelati, non ci sono conferme di lettura o indicatori di digitazione e dimentica di provare a coinvolgere più utenti iPhone e Android in un’unica chat di gruppo.