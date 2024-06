Le pubblicità sono uno dei modi per mantenere a galla alcuni siti Web e sviluppatori di app, aiutandoli a offrire contenuti gratuitamente o a un costo limitato. Tuttavia, troppi annunci pubblicitari possono compromettere l’esperienza dell’utente finale e diventare un fastidio. Inoltre, possono rallentare anche i migliori telefoni Android e consumare la batteria, cosa che non vorresti sul tuo smartphone. Per fortuna, ci sono molti modi per limitare o bloccare del tutto le pubblicità sul tuo telefono o tablet Android.

Firefox e uBlock Origin per bloccare le pubblicità su Android

Per fermare le pubblicità visualizzate sul web, esistono degli speciali software, i così detti AdBlock. Di questi ne esistono tanti ma molti, pur funzionando alla grande, hanno delle politiche poco trasparenti nei confronti dei dati degli utenti. La nostra soluzione, uBlock Origin, non è il software più trasparente che esista (completamente open source) ma anche quello che funziona meglio.

Tecnicamente uBlock Origin non è disponibile su Android sotto forma di applicazione. Tuttavia, è disponibile come estensione per il browser web di Firefox.

Il primo passo dunque è quello di scaricare Firefox dal Play Store.

Una volta installata l’app, devi toccare i tre puntini presenti nella barra di navigazione per accedere al menu delle impostazioni e, da lì, toccare su “Componenti aggiuntivi”. Vista la popolarità e l’efficacia di Ublock Origin, la troverai molto probabilmente al primo posto. Tocca su di essa per installarla.

Bloccare le pubblicità Android con un servizio DNS

Un servizio DNS è uno dei modi più semplici per bloccare gli annunci sulla maggior parte dei siti web. AdGuard offre due indirizzi DNS gratuiti per il blocco degli annunci. Uno è orientato alla famiglia e blocca i siti Web con contenuti per adulti, family.adguard-dns.com. L’altro blocca solo gli annunci, dns.adguard-dns.com. Allo stesso modo, Mullvad offre un servizio DNS con vari indirizzi per il blocco di specifici aspetti del web:

Hostname Pubblicità Trackers Malware Siti per adulti Siti di scommesse Social media dns.mullvad.net adblock.dns.mullvad.net ✅ ✅ base.dns.mullvad.net ✅ ✅ ✅ extended.dns.mullvad.net ✅ ✅ ✅ ✅ family.dns.mullvad.net ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ all.dns.mullvad.net ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

Quando si utilizza un servizio DNS con filtri per la pubblicità, la maggior parte dei siti Web funziona normalmente ma potrebbe caricarsi più lentamente. I luoghi in cui solitamente viene visualizzata la pubblicità mostrano un’area vuota, il che significa che dovrai scorrere oltre questo spazio per vedere più contenuti. A seconda del sito web, potrebbero essere visibili alcuni annunci pop-up. Inoltre, alcuni siti Web potrebbero non funzionare quando si utilizza un blocco annunci basato su DNS.

Per impostare il blocco degli annunci DNS con AdGuard o Mullvad, procedi nel seguente modo:

Apri l’app Impostazioni sul tuo telefono Android.

Tocca Connessioni.

Seleziona Altre impostazioni di connessione.

Apri le opzioni DNS privato.

Scegli l’opzione “Nome host del provider DNS privato”, quindi digita il tuo servizio DNS preferito, ad esempio family.adguard-dns.com.

Tocca Salva per attivare AdGuard.

Al di là di AdGuard, consigliamo l’utilizzo di un servizio più privato come Pi-hole, da installare localmente sulla propria rete LAN. Per maggiori informazioni su come funziona e come installarlo, vi rimandiamo alla nostra guida approfondita.

Non tutte le pubblicità sono cattive

La pubblicità ha uno scopo e può aiutarti tanto quanto aiuta gli inserzionisti. Un annuncio può informarti di una svendita su un gioco che ti interessa o presentare un nuovo ristorante che serve il tuo cibo preferito. Androidpolice ti terrà aggiornato sugli ultimi telefoni Android, sui migliori tablet Android e sulle app Android più utili, ma nella vita c’è molto altro oltre ai dispositivi mobili e alle app. Una buona pubblicità può avvisarti di prodotti e servizi incredibili che non hai considerato.

Gli annunci inoltre rendono gratuiti molti servizi. Immagina di pagare per leggere notizie, utilizzare Ricerca Google o restare al passo con gli amici sui social media. Se tutti bloccassimo ogni tipo di pubblicità, questi servizi gratuiti supportati da pubblicità saranno costretti ad addebitare una quota di abbonamento.