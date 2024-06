YouTube Music è disponibile da tempo sugli smartwatch con Wear OS. Ma ora, l’app YouTube Music è ufficialmente disponibile su un lungo elenco di smartwatch Garmin.

Garmin ha una lineup di smartwatch fortemente orientati al fitness. Sfortunatamente, poiché esegue un sistema operativo più leggero che dà priorità alle prestazioni e alla durata della batteria, le app più popolari non sempre vengono sviluppate.

Gli smartwatch Garmin si arricchiscono di YouTube Music

Ecco perché YouTube Music nello store Connect IQ per Garmin è bello da vedere. L’app è ora elencata come una nuova opzione di Google, ovviamente, e ha già l’incredibile cifra di oltre 23.000 download. Dalle recensioni disponibili – 134 – sembra che l’app abbia suscitato molto entusiasmo. È stata lanciata ufficialmente l’11 giugno con la versione 1.0.0.

L’esperienza dell’app sarà probabilmente diversa da orologio a orologio, ma in generale sembra abbastanza simile a quella vista dagli orologi Wear OS. Gli utenti potranno cercare musica e podcast nella propria libreria normalmente. Anche la pagina in riproduzione sembra piuttosto elegante, con i pulsanti fisici corrispondenti per riprodurre, mettere in pausa e saltare sui modelli mostrati. Purtroppo mancano le funzioni più avanzate legate all’intelligenza artificiale, almeno per il momento.

Una serie di indiscrezioni passate volevano che Google avrebbe iniziato a portare YouTube Music su più piattaforme e dispositivi al fine di migliorare le esperienze di terze parti. La maggior parte è abituata all’esperienza YouTube Music su Android e iOS, ma poter ascoltare dagli orologi Garmin, ad esempio, è una buona espansione per l’app.

L’app rileva che il supporto per più dispositivi arriverà presto, sebbene l’elenco attuale dei dispositivi supportati sia interessante. Puoi trovare l’elenco qui sotto.

D2™ Mach 1 Pro

Enduro™ 2

Forerunner® 255 Music

Forerunner® 255S Music

Forerunner® 265

Forerunner® 265S

Forerunner® 955

Forerunner® 955, Forerunner® 955 Solar

Forerunner® 965

Mercedes-Benz Venu® 2

Mercedes-Benz Venu® 2S

Mercedes-Benz Venu® 2S

Venu® 2 Plus

Venu® 2S

Venu® 3

Venu® 3S

epix™ (Gen 2)

epix™ (Gen 2), quatix® 7 – Sapphire Edition

epix™ Pro (42mm)

epix™ Pro (47mm)

epix™ Pro (51mm)

fēnix® 7, quatix® 7

fēnix® 7 Pro

fēnix® 7S

fēnix® 7S Pro

fēnix® 7X

fēnix® 7X Pro

tactix® 7

tactix® 7 – AMOLED Edition