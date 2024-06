Microsoft utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza complessiva di utilizzo dei laptop Windows 11 in molti modi. Ma se c’è un’area di miglioramento che sembra più interessante di altre, allora è l’uso dell’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza di gioco con la sua nuova funzionalità di super risoluzione automatica o Auto SR basata sulle NPU

Maggiore efficienza nel frame rate con Auto SR basato sulle NPU

Auto SR, nel caso ve lo stiate chiedendo, è una funzionalità imminente che verrà fornita con i PC Copilot+ e utilizzerà l’intelligenza artificiale per migliorare le risoluzioni di gioco e migliorare i frame rate.

Microsoft ha recentemente spiegato in dettaglio come funziona la sua tecnologia di upscaling per migliorare la tua esperienza di gioco, e qui ci sono alcuni dettagli chiave, evidenziando come Auto SR sia diverso – e probabilmente migliore per molti – rispetto a qualcosa come il DLSS di Nvidia.

Una delle cose più interessanti da notare sulla funzionalità Auto SR di Microsoft è che sarà integrata direttamente in Windows 11, il che significa che non richiederà alcun intervento manuale da parte degli sviluppatori di giochi. Ciò lo rende significativamente diverso dalle altre tecnologie di upscaling come FSR, XeSS e DLSS integrate nei giochi che richiedono agli sviluppatori di modificare il rendering del gioco.

In particolare, Auto SR funzionerà bene anche su tutti i PC Copilot+ che eseguono l’ultima versione di Windows 11 (e che hanno installata l’API DirectSR), basandosi fortemente sulla loro NPU (a differenza di DLSS e FSR che usano la GPU). Il fatto che Microsoft stia scaricando il lavoro direttamente sulla NPU significa che Auto SR non graverà così duramente la GPU, risultando in una tecnologia molto più efficiente. Resta da vedere come funziona l’upscaling Auto SR, ma Microsoft promette effettivamente buoni risultati con il rendering dei giochi a fotogrammi significativamente più alti, migliorando al tempo stesso la qualità dell’immagine.

Auto SR inoltre migliora i giochi senza alcun intervento manuale e non richiede nemmeno di attivare o disattivare l’upscaling per gioco dalle impostazioni di gioco. Ciò significa che Auto SR funzionerà su giochi che non sono nemmeno realizzati per supportare lo scaling, rendendolo migliore rispetto ad altri upscaler in circolazione, almeno in termini di modalità di implementazione.