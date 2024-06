Fino a qualche anno fa il gaming in movimento era dominio degli smartphone e delle console Nintendo. Sebbene ciò sia ancora in qualche modo vero, l’ascesa delle console da gaming portatili basate su Windows e Android significa che c’è più varietà che mai nella scelta delle migliori console di gioco portatili.

Dispositivi come Steam Deck, Asus ROG Ally e Lenovo Legion Go ti consentono di giocare a un’enorme libreria di giochi sviluppati per PC Windows 11, con un pieno accesso a Steam ed Epic Games. Diversamente, gli smartphone permettono di eseguire milioni di app di gaming senza però avere la qualità grafica dei titoli AAA per PC (tranne forse gli ultimi iPhone). E poi, naturalmente, Nintendo domina ancora il segmento con la sua Switch.

Il 2024 dovrebbe essere un altro anno eccezionale per le console da gaming portatili. Dopotutto, MSI Claw è ora disponibile e Acer starebbe lavorando su una sua versione. Sebbene non confermato, potremmo persino sentire notizie ufficiali sullo Steam Deck 2.

Ma fino ad allora, ecco la nostra classifica delle migliori console da gaming portatili disponibili nel 2024.

Steam Deck OLED | Migliori console da gaming portatili 2024

Grazie a un aggiornamento avvenuto alla fine dello scorso anno, Steam Deck di Valve continua a offrire il miglior equilibrio tra prezzo, prestazioni e usabilità nel mercato dei giochi portatili. E il nuovo Steam Deck OLED è un aggiornamento completo rispetto all’originale. A partire da 569 euro per 512 GB di spazio di archiviazione, questa variante presenta un display OLED da 7,4 pollici che è più luminoso, più veloce, leggermente più grande e più vivido rispetto al pannello IPS da 7 pollici del modello entry-level. Il contrasto più elevato e i colori più ricchi di uno schermo OLED rendono ogni gioco migliore per impostazione predefinita, ma questo display supporta anche l’HDR, con luci significativamente più luminose al suo apice. Anche la frequenza di aggiornamento massima è passata da 60 Hz a 90 Hz, il che può aiutare molti giochi a sembrare più fluidi.

Grazie al display più efficiente, all’APU AMD prodotto sul nodo a 4nm di TSMC e alla batteria più grande, lo Steam Deck OLED dura più a lungo di prima. Nessun dispositivo portatile può giocare a giochi “AAA” ad alta intensità di risorse per troppo tempo, ma Valve afferma che il nuovo modello può funzionare da 3 a 12 ore a seconda del gioco, mentre il modello LCD dura da due a otto. Una ventola più grande mantiene le cose più fresche e silenziose e il telaio sembra più leggero. Le prestazioni sono più o meno le stesse, anche se la maggiore larghezza di banda della memoria del modello OLED può aiutarlo a guadagnare un paio di fotogrammi extra in alcuni giochi.

Nintendo Switch OLED | Migliori console da gaming portatili 2024

Laddove una volta il Nintendo Switch originale era in cima a questa lista, è stato praticamente completamente sostituito dal Nintendo Switch OLED. Come suggerisce il nome, questo Switch offre un display OLED che non solo è più grande di quello dello Switch standard, ma anche più luminoso e colorato, facendo davvero risaltare alcuni dei migliori giochi per Nintendo Switch.

Altri miglioramenti come un robusto cavalletto, altoparlanti migliori e una porta Ethernet, rendono Switch OLED la console di gioco portatile da ottenere oggi. L’unico avvertimento è che se hai un Nintendo Switch originale potresti non vedere il più grande degli aggiornamenti passando al modello OLED.

Retroid Pocket 4 Pro | Migliori console da gaming portatili 2024

Il Retroid Pocket 4 Pro da 199 euro è un ottimo rapporto qualità-prezzo per coloro che desiderano principalmente una console da gioco per emulare le console più vecchie. È un dispositivo basato su Android con molta meno potenza rispetto a Steam Deck o ROG Ally, quindi può eseguire giochi per PC, PS5 e Xbox solo tramite streaming. Ma se vuoi qualcosa di più compatto e sei disposto a superare i rigori per far funzionare gli emulatori, è il palmare più potente che abbiamo testato per meno di 200 euro.

Pocket 4 Pro funziona con un chip MediaTek Dimensity 1100 e 8 GB di RAM e ha una ventola integrata con tre diverse modalità che puoi attivare per ottenere un po’ di prestazioni extra. Ciò fornisce potenza sufficiente per riprodurre la maggior parte dei giochi di PlayStation 2 e Nintendo GameCube, due popolari console retrò che spesso sono difficili da emulare per i dispositivi portatili.

Non tutti i giochi funzionano – titoli particolarmente impegnativi come Star Wars Rogue Squadron II ed ESPN NFL 2K5 erano troppo instabili – e far funzionare molti altri in modo ottimale richiede armeggiare con risoluzione, rendering e impostazioni di raffreddamento attivo. Con alcune impostazioni, tuttavia, può riprodurre una parte significativa di giochi PS2 e GameCube a tutta velocità e raddoppiare la loro risoluzione nativa. Il fatto che riesca a riprodurre stabilmente titoli più intensivi come Gran Turismo 4, anche con impostazioni più basse, è fantastico per il prezzo.

Tutto ciò che riguyarda console antecedenti PS2 e GameCube – PSP, Dreamcast, PS1, N64, ecc. – funziona perfettamente con un upscale 2-4x. Sono riproducibili anche giochi selezionati di console successive come 3DS e Wii, sebbene l’esperienza fosse variegata. Per i giochi moderni, lo streaming cloud Xbox ha funzionato perfettamente, così come i giochi Android nativi con supporto per gamepad come Diablo Immortal.

Conclusioni

Il 2024 è l’anno perfetto per acquistare una console da gaming portatile, con il mercato che si è lentamente ma inesorabilmente saturato e i prezzi stanno cominciando a scendere.

Ma diteci la vostra. Voi quale preferite?