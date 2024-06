Ad alcune persone piace scrivere la password WiFi nella parte inferiore del router. Sebbene sia sicuro (a meno che tu non voglia tenerlo nascosto agli ospiti), non è il più conveniente, soprattutto quando lo condividi. La buona notizia è che non è necessario scriverla. Che tu abbia l’ultimo telefono Android che supporta anche il Wi-Fi 7 o un tablet entry-level, puoi trovare facilmente il nome e la password WiFi sul tuo dispositivo Android. Ecco come farlo.

Come trovare il WiFi e la password su Android 10 o versioni successive

Finché il telefono è sbloccato, è facile individuare l’ID di rete e la password e condividere i dettagli con gli amici. Inoltre, il menu delle impostazioni per individuare la password Wi-Fi è identico sia che tu utilizzi un telefono o un tablet, ad eccezione di alcune funzionalità rivolte al tablet.

Questo metodo per trovare le credenziali WiFi funziona per tutti i telefoni e tablet con Android 10 o versioni successive.

Apri l’app Impostazioni sul tuo telefono o tablet.

Fare clic su Rete e Internet.

Seleziona Internet.

Trova la rete per la quale ti serve la password.

Tocca l’icona a forma di ingranaggio a destra della rete.

Seleziona il pulsante Condividi con l’icona del codice QR.

Conferma il tuo codice di sblocco.

Scansiona il codice QR o copia e incolla la tua password sotto di esso.

Se devi connettere un nuovo smartphone o hai visitatori che desiderano il WiFi, possono accedere alla tua rete scansionando il codice QR utilizzando Google Lens o l’app Fotocamera. Se invece desideri conoscere la password vera e propria (magari per inserirla su una Smart TV), Android mostra la password sotto il codice per facilitarne il copia e incolla.

Se lavori in un ufficio affollato o hai molti visitatori, stampa il tuo codice QR del WiFi per i tuoi ospiti. È molto più semplice che urlare una serie casuale di lettere e numeri attraverso la stanza.