È ancora quasi impossibile da credere, ma Apple adotterà RCS su iPhone il prossimo anno. Anche se ci sono molte cose che non sappiamo, è un grosso tema che apre le porte a grandi cambiamenti nel dibattito tra Android e iPhone. Tuttavia, la mia grande domanda è se sarà sufficiente per alleggerire la continua pressione tra Android e iPhone che spesso si trasforma in vero e proprio bullismo.

RCS in arrivo sugli iPhone

A partire dalla fine del 2024 (ovvero probabilmente iOS 18), Apple integrerà RCS nella sua app di messaggistica insieme a iMessage, con SMS come “backup”. Apple afferma che iMessage continuerà a essere l’opzione “più sicura” per gli utenti iPhone e per gli RCS userà il profilo universale della GSMA, non quello di Google. Non sappiamo se sarà crittografato end-to-end, ma sembra che supporterà funzionalità come conferme di lettura, chat di gruppo migliori, allegati foto/video di alta qualità e Apple ha esplicitamente menzionato il supporto per la condivisione della tua posizione in thread di testo tramite RCS.

È probabilmente la più grande novità che abbiamo avuto nel rapporto Android vs iPhone da anni, e sorprendentemente arriva solo un paio di mesi dopo che Apple ha adottato USB-C su iPhone. Google sta anche contribuendo a renderlo realtà.

Bolla blu e bolla verde

Google ha da tempo criticato Apple per non supportare RCS, affermando che l’esperienza di messaggistica tra iPhone e non iPhone è così obsoleta che potrebbe anche utilizzare un cercapersone. Con il supporto RCS, i messaggi tra dispositivi Android e iOS saranno più sicuri (rispetto agli SMS), mentre i contenuti multimediali potranno essere condivisi con una qualità superiore.

L’annuncio di questa settimana, anche se probabilmente è radicato in pressioni legali, è una buona notizia per tutti perché va davvero a vantaggio di tutti. I messaggi da un iPhone a un telefono Android, infine, avranno una base di funzionalità almeno paragonabili a iMessage. Le chat di gruppo non faranno schifo (si spera), i media non saranno di bassa qualità e così via.

E mentre molti appassionati e fan si affrettano a indicare funzionalità specifiche di iMessage che sono ancora migliori, non credo che alla persona media importerà più di tanto, semplicemente perché le chat non risucchiano più le nozioni di base. Le parti migliori di iMessage ora funzioneranno su Android e iPhone.

Ma ciò che non cambierà è l’aspetto visivo: chi invia un messaggio da iPhone avrà ancora la bolla blu mentre chi lo invia da Android avrà la bolla verde. Ciò significa che la “differenza culturale” che si è venuta a creare fra bolla blu e bolla verde non scomparirà. E questo è un qualcosa che permetterà ad Apple di mantenere un certo controllo sul passaggio da iPhone ad Android. E allo stesso tempo, manterrà inalterato la pressione e il bullismo che spesse volte si verificano da questa appartenenza (almeno dove iMessage è molto diffuso, come ad esempio negli USA).